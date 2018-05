Konfettiregen bei der ORF-„Millionenshow“?

Hooman Vojdani startet am 14. Mai seinen Durchlauf zur „Millionenfrage“

Wien (OTS) - Feuerwerk bei der „Millionenshow“? Am Montag, dem 14. Mai 2018, schafft Hooman Vojdani den Sprung in die Mitte. Eines kann bereits verraten werden: Der 46-jährige Unternehmensberater aus dem Burgenland wird es bei Armin Assinger noch weit bringen und startet um 20.15 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe der „Millionenshow“ seinen Durchlauf zur „Millionenfrage“.

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben es bereits geschafft und alle Fragen richtig beantwortet. 16 weitere Male wurde in der Showgeschichte die Millionenfrage gestellt, doch die Kandidaten entschieden sich dafür, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro (bzw. 5.000.000 Schilling) zu verlassen. Eine Entscheidung, die zuletzt Franco Sottopietra aus Dornbirn im Jänner 2018 traf.

