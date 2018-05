„Bewusst gesund“: Schnell und gut – die gesunde Arbeitsjause

Außerdem am 12. Mai: „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Tinnitus

Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund" am Samstag, dem 12. Mai 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Neue Lebensqualität – Implantat gegen Inkontinenz

In Österreich leidet etwa eine Million Menschen an Inkontinenz. Laut WHO ist der ungewollte Verlust von Harn oder Stuhl sogar die häufigste Erkrankung weltweit. Gegen Inkontinenz helfen neben vielen konservativen Behandlungsmethoden auch innovative Eingriffe: wie zum Beispiel das Einsetzen eines Implantats, das den Inkontinenzdrang minimiert und beim Patienten zu einem Gewinn von Lebensqualität führt. Oder ein Blasen- bzw. Darmschrittmacher, der mit elektrischen Impulsen hilft. Gestaltung: Andi Leitner.

Schnell und gut – die gesunde Arbeitsjause

Mit wenigen Hilfsmitteln schnell ein gesundes Essen zuzubereiten, damit man wieder genug Kraft und Energie für die anstehenden Aufgaben des Tages hat – das zeigt Renate Thianich im Bildungshaus Schloss St. Martin bei Graz. In ihrem Kochkurs lernt man die schnelle Zubereitung der gesunden Arbeitsjause. Man kann auch Bio-Vollkornbrot backen, die ideale Grundlage für schmackhafte Aufstriche. Ernährungswissenschafterin Sabine Hollomey erklärt, warum es wichtig ist, gerade in stressigen Zeiten besonders auf die ausgewogene Ernährung zu achten. Gestaltung: Steffi Zupan.

Juckreiz und Rötung – Hilfe bei Rosazea

Etwa 400.000 Menschen sind in Österreich davon betroffen: Pickel, Pusteln und rote Haut im Gesicht sind die typischen Symptome von „Rosazea“, einer chronischen Entzündung der Gesichtshaut. In leichten Fällen kommt es zu Rötungen im Gesicht, in schwereren zu akneähnlichen Hautveränderungen bis hin zu Wucherungen an der Nase. Neben Juckreiz und Schmerzen können die Symptome der Rosazea eine starke emotionale Belastung sein. Heilbar ist die „Kupferrose“, wie die Hautkrankheit auch genannt wird, bis heute nicht. Aber mit der richtigen Therapie können zumindest die Beschwerden gelindert werden. Gestaltung: Vroni Brix.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Tinnitus

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Tinnitus.

