EuroMillionen: Tiroler Spielgemeinschaft gewinnt 45,6 Millionen Euro

Europot wurde in Österreicher im Alleingang geknackt

Wien (OTS) - EuroMillionen-Jubel in Tirol – eine fünfköpfige Spielgemeinschaft aus dem Tiroler Oberland ist seit gestern um 45,6 Millionen Euro reicher. Den fünf Freunden, die seit Anbeginn von EuroMillionen mitspielen, ist es gelungen, den Europot zu knacken, nachdem dieser zuvor drei Ziehungen lang verschlossen blieb.

Es war ein Tipp auf einem Normalschein, auf dem eine Spieldauer von acht Ziehungen angekreuzt war. Bereits der erste Versuch war erfolgreich und verhalf den glücklichen Besitzern zum Multimillionengewinn. Sie werden sich mit dem Großgewinnbetreuer beraten.

Es ist dies der fünfhöchste Europot Gewinner aus Österreich. Insgesamt gab es bisher 15 Europot Gewinner in unserem Land, der höchste wurde im Jahr 2008 von einem Kärntner mit 55,6 Millionen gewonnen.

Bisherige Europot Gewinner aus Österreich

Im Jahr 2006 hatte ein Wiener gleich zweimal den richtigen Tipp auf seinem Wettschein und gewann damit insgesamt 13 Millionen Euro.

Im Februar 2008 holte ein Vorarlberger den Europot mit 28,9 Mio. Euro.

Den bisherigen rot-weiß-roten Rekordgewinn erzielte ein Kärntner im Mai 2008 mit 55,6 Mio. Euro.

Ein Niederösterreicher gewann im November 2008 mehr als 28 Mio. Euro.

Im März 2009 tippte ein Steirer die "5 plus 2 Richtigen" und gewann (ebenso wie ein Franzose) exakt 50.000.000 Euro.

Im März 2010 knackte ein Burgenländer den Europot und gewann 46,2 Mio. Euro.

Im April 2010 gewann ein Oststeirer exakt 15.000.000,- Euro.

Zu Silvester 2010, nämlich genau am 31. Dezember, gewann eine Niederösterreicherin 15,3 Mio. Euro.

Am 1. April 2011 gewann ein Steirer 15 Mio. Euro.

Im September 2011 war es ein Oberösterreicher, der – ebenso wie zwei Belgier – den Europot knackte und rund 16,2 Mio. Euro gewann.

Im August 2014, und damit nach knapp drei Jahren „Wartezeit“, konnte ein Tiroler den Europot im Alleingang knacken und 54,3 Mio. Euro gewinnen.

Im August 2015 knackte ein Kärntner den Europot im Alleingang und gewann 30,5 Mio. Euro.

Am 13. Oktober 2015 tippten ein Niederösterreicher und ein Engländer die „5 plus 2 Richtigen“ und holten sich je 15,4 Mio. Euro.

Über EuroMillionen

Neun Länder, eine europäische Lotterie und Gewinnsummen, die bei 17 Millionen Euro starten und durchaus auch einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen können – das ist die Kurzformel von EuroMillionen. Von Frankreich, England und Spanien im Februar 2004 eingeführt, kamen im Oktober desselben Jahres Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und die Schweiz dazu. Die Spielformel lautet „5 aus 50 plus 2 aus 12“, es gibt zwei Ziehungen pro Woche -am Dienstag und am Freitag.

Den Rekordgewinn erzielte ein Brite mit 190 Millionen Euro im August 2012. In Österreich konnte der Europot bisher 15 Mal geknackt werden. Den rot-weiß-roten Rekord hält ein Kärntner mit 55,6 Millionen Euro.

