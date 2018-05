Back in Graz: willhaben mit u.a. dariadaria und Berries and Passion am Fesch´markt

In der Grazer Seifenfabrik öffnen die Top-Bloggerinnen exklusiv ihre Kleiderschränke

Graz (OTS) - Zum bereits achten Mal macht der Fesch´markt, Österreichs größtes Marktfestival für Design, Lifestyle und Food, Station in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Nachwuchsdesigner und Independent-Labels aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode und Design erobern von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 2018, die Grazer Seifenfabrik. Mit dabei: willhaben und die hochkarätigen, heimischen Bloggerinnen Madeleine Alizadeh (dariadaria), Nina Radman (berriesandpassion) und Kerstin Kögler (Miss Getaway). Gemeinsam mit dem digitalen Marktplatz öffnen sie ihre Kleiderschränke für einen exklusiven Blogger-Sale im willhaben Vintage-Wohnzimmer. Neben Fashion gibt es noch einiges mehr zu bewundern: Feines Lilienporzellan, hochwertiges Blechspielzeug, geschichtsträchtige Radios, kultige Apothekerflaschen oder ausgefallene 60er-Jahre Möbel werden Fans von hübschen Dingen begeistern.

Österreichs Bloggerinnen am Grazer Fesch´markt: dariadaria, berriesandpassion und Miss Getaway - oder auch Madeleine, Nina und Kerstin, zu Gast im willhaben Vintage-Wohnzimmer.

dariadaria - Es begann mit einem Fashion-Blog und ist heute eine der bekanntesten Anlaufstellen für Fans von Green Living. Madeleine Alizadeh, besser bekannt als dariadaria, ist 28 und vermutlich Österreichs bekannteste Bloggerin. Heute schreibt die Wienerin Kolumnen, produziert einen eigenen Podcast („A Mindful Mess“) und versteht sich als Botschafterin für einen nachhaltigen Lebensstil.



berriesandpassion – Vor sechs Jahren suchte Nina Radman ein neues Hobby und schrieb einfach drauflos. Aus dem anfänglichen Hobby wurde ein Beruf, aus der persönlichen Spielwiese einer der bekanntesten Lifestyle-Blogs Österreichs. Themen wie Mode, Fitness, Essen, Reisen, das Leben in Wien und ihre Outdoor Adventures stehen im Mittelpunkt. Nina braucht die Abwechslung, oder wie sie sagt, „Sunshine mixed with a little hurricane“.



Miss Getaway – Für Kerstin ist der Grazer Fesch´markt ein Heimspiel, lebt die 24-Jährige doch in der steirischen Hauptstadt. Für die junge Bloggerin steht die Liebe zu Regionalität in keinem Widerspruch zu ihrer Reiselust. Auf ihrem Lifestyle-Blog finden sich neben Insider-Tipps aus Graz auch Reiseberichte aus ihren Lieblingsstädten London, Barcelona und Budapest.



Erleben Sie Österreichs größten Marktplatz einmal offline!

Besuchen Sie Madeleine (Freitag), Nina (Samstag) und Kerstin (Freitag und Sonntag) im willhaben Vintage-Wohnzimmer. Interviewanfragen bitte an: presse @ willhaben.at



Der Fesch´markt Graz findet von 25. bis 27. Mai 2018 in der Seifenfabrik Graz statt. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/events/267063177193585/

Fesch'markt Graz - willhaben Blogger-Sale mit Miss Getaway

Zum bereits achten Mal macht der Fesch´markt, Österreichs größtes Marktfestival für Design, Lifestyle und Food, Station in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Nachwuchsdesigner und Independent-Labels aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode und Design erobern von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 2018, die Grazer Seifenfabrik. Mit dabei: willhaben und die hochkarätigen, heimischen Bloggerinnen Madeleine Alizadeh (dariadaria), Nina Radman (berriesandpassion) und Kerstin Kögler (Miss Getaway).

Datum: 27.05.2018

Ort: Seifenfabrik Graz

Angergasse 41-43, 8010 Graz, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/267063177193585/

Fesch'markt Graz - willhaben Blogger-Sale mit dariadaria

Zum bereits achten Mal macht der Fesch´markt, Österreichs größtes Marktfestival für Design, Lifestyle und Food, Station in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Nachwuchsdesigner und Independent-Labels aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode und Design erobern von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 2018, die Grazer Seifenfabrik. Mit dabei: willhaben und die hochkarätigen, heimischen Bloggerinnen Madeleine Alizadeh (dariadaria), Nina Radman (berriesandpassion) und Kerstin Kögler (Miss Getaway).

Datum: 25.05.2018

Ort: Seifenfabrik Graz

Angergasse 41-43, 8010 Graz, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/267063177193585/

Fesch'markt Graz - willhaben Blogger-Sale mit berries and passion

Zum bereits achten Mal macht der Fesch´markt, Österreichs größtes Marktfestival für Design, Lifestyle und Food, Station in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Nachwuchsdesigner und Independent-Labels aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode und Design erobern von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 2018, die Grazer Seifenfabrik. Mit dabei: willhaben und die hochkarätigen, heimischen Bloggerinnen Madeleine Alizadeh (dariadaria), Nina Radman (berriesandpassion) und Kerstin Kögler (Miss Getaway).

Datum: 26.05.2018

Ort: Seifenfabrik Graz

Angergasse 41-43, 8010 Graz, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/267063177193585/

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Lukas Klingan, Reiter PR

Tel.: 0676/9702769

Email: lukas.klingan @ reiterpr.com