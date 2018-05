DB Schenker sammelte 3.500 Euro für St. Anna Kinderkrebsforschung

21 DB Schenker-Teams aus Österreich und Südosteuropa liefen beim Vienna City Marathon für den guten Zweck über die Ziellinie

Wien (OTS) - Bereits zum fünften Mal zeigten die Teams von DB Schenker bei der Aktion „Beat the Board“ nicht nur sportlichen Einsatz, sondern auch soziales Engagement. Anlässlich des Vienna City Marathons rief der DB Schenker Vorstand abermals dazu auf, die Ziellinie schneller als das Management Board zu erreichen und dadurch Geld für den guten Zweck zu sammeln. Dieses Jahr folgten 84 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesem Appell und konnten ihre bisherigen Summen mit insgesamt 3.500 Euro für die St. Anna Kinderkrebsforschung sogar noch toppen.

„Die Beat the Board Challenge macht uns jedes Jahr aufs Neue großen Spaß. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit der erlaufenen Summe abermals die St. Anna Kinderkrebsforschung unterstützen dürfen“, erzählte Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, anlässlich der Spendenübergabe an das renommierte Kinderkrebsforschungsinstitut begeistert.

DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 72.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa (14 Länder, 5.300 Mitarbeiter). Mit dem DB-Klimaschutzprogramm 2020 will DB Schenker seinen spezifischen CO2-Ausstoß, das heißt die auf die Verkehrsleistung bezogenen Emissionen, zwischen 2006 und 2020 weltweit um 30 Prozent senken.

