Jakobsweg Weinviertel: Der Geheimtipp unter den Pilgerwegen

153 km schlängelt sich der Jakobsweg Weinviertel durch die sanft hügelige Landschaft des Weinviertels.

Korneuburg (OTS) - Der Geheimtipp unter den Pilgerwegen Österreichs überrascht mit malerischer Landschaft, kulinarischen Genüssen und Weinviertler Gastfreundschaft. Hier lässt sich eine Auszeit vom Alltag erleben. Egal ob individuell auf eigene Faust oder gemeinsam in einer Gruppe: Pilgern am Jakobsweg Weinviertel bietet beide Optionen.

Eine Reise zu sich selbst in Form einer Pilgerwanderung erfordert nicht zwangsläufig eine Reise nach Santiago de Compostela oder eine mehrwöchige Pilgerwanderung. Auch im niederösterreichischen Weinviertel wird mit dem Jakobsweg Weinviertel eine Auszeit vom Alltag geboten. Seit 2010 ist das Weinviertel Teil der internationalen Pilgerbewegung. Serviceorientiert und bestens beschildert präsentiert sich der Jakobsweg Weinviertel Pilgerwanderern. Auf einer Länge von rund 153 km erstreckt sich der Jakobsweg Weinviertel von Drasenhofen an der tschechischen Grenze bis Krems an der Donau. In sechs Tagesetappen ist der gesamte Wegabschnitt optimal zu begehen. Einzelne Etappen oder Teilstücke eignen sich – je nach Lust und Laune, eigener Kondition oder Motiven für die Pilgerwanderung – aber auch ideal für kürzere Touren.

Die Vielfältigkeit der Landschaft, malerische Kellergassen und Weinberge bieten zu jeder Jahreszeit ihre Reize. „Genussvolle Gelassenheit“, das Motto der Region, lässt sich beim Pilgern am Jakobsweg Weinviertel besonders gut erleben. Im Einklang mit der Natur unterwegs zu sein, dem Alltag für einen gewissen Zeitraum zu entfliehen, sich ganz auf die eigenen, körperlichen Bedürfnisse zu konzentrieren und den Gedanken freien Lauf zu lassen sind einige der reizvollen Motive für eine Pilgerwanderung. Im Weinviertel kann man sportlich-aktiv unterwegs sein, ohne sich zu verausgaben. Faszinierende Aussichten und Blicke ins Weinviertel sowie fruchtbare Weinlandschaften können dabei ebenso genossen werden, wie regionaltypische Kulinarik, eine Heurigenjause oder ein Glas Weinviertel DAC, Österreichs pfeffrigster Veltliner.

Ausgehend von Drasenhofen an der Grenze zu Tschechien führt der Weg nach Poysdorf, der Weinstadt Österreichs. Via Mistelbach erreichen Pilger die höchste Erhebung des Weinviertels, den Buschberg. Die Weite der Landschaft und die malerischen Weingärten machen den Jakobsweg zu jeder Jahreszeit zu einem einzigartigen Erlebnis. Wunderschöne Blicke ins Weinviertel gibt es beispielsweise am Michelberg, tolle Aussichten in die fruchtbare Weinlandschaft erlebt man bei der Gebietsvinothek in Kirchberg. Die Nähe zu Krems lässt bereits erste Glücksgefühle wach werden, denn hier ist der Teilabschnitt nach einer rund 6-tägigen Pilgerwanderung geschafft.

Gemeinsam pilgern

Neben einer individuellen Tour kann der Jakobsweg Weinviertel auch gemeinsam in einer Gruppe entdeckt werden. Geführte Pilgertouren sind vor allem für Einsteiger und all jene, die lieber in Gesellschaft unterwegs sind, die optimale Möglichkeit. Vor allem für Pilgerneulinge ist der Einstieg oft schwierig. „Wie funktioniert Pilgern eigentlich?“ ist eine jener Frage, die man sich als unerfahrener Pilger häufig stellt. Speziell für diese Zielgruppe aber auch für alle, die das Pilgern einfach einmal ausprobieren möchten, ist eine gemeinsame Pilgertour mit einem zertifizierten Pilgerbegleiter genau das richtige. Eine Tagestour oder eine 2-tägige Pilgerwanderung sind hierfür ideal:

9. Juni 2018 von Drasenhofen bis Poysdorf | 1 Tag | Pilgerbegleiterin Alfred Kaller | EUR 39,- pP

8. September 2018 von Poysdorf bis Mistelbach | 1 Tag | Pilgerbegleiter Alfred Kaller | EUR 24,- pP

15. bis 16. September 2018 von Mistelbach bis Karnabrunn | 2 Tage | Pilgerbegleiterin Marlene Hödl | EUR 105,- pP im DZ

Informationen rund um den Jakobsweg Weinviertel

Ein kostenloser Folder gibt einen ersten Überblick über die Strecke sowie Tipps zum Unterwegs-Sein und Pilgern. Pilger, die individuell auf dem Jakobsweg Weinviertel unterwegs sind, finden im Reisehandbuch Jakobswegweiser Weinviertel detaillierte Informationen. Das rund 100 Seiten umfassende Buch in handlichem Format mit Spiralbindung ist um EUR 12,90 erhältlich und beinhaltet praktische Informationen und Tipps zum Pilgern. Genaue Wegkarten und Entfernungsangaben liefern alle wichtigen Informationen zum Jakobsweg und machen das Reisehandbuch zu einem unentbehrlichen Begleiter für eine Pilgerwanderung am Jakobsweg Weinviertel. Für all jene, die in Sachen Informationsbeschaffung eher auf neue Medien setzen, bietet die übersichtliche und mehrsprachige Website www.jakobsweg-weinviertel.at Informationen und Wissenswertes. Auch die kostenlose App „Pilgern in Niederösterreich“ ist ein idealer Wegbegleiter für die Pilgerreise entlang des Jakobsweges Weinviertel.

