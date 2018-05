Favoriten: Jüdischer Abend mit Eisenberg und Grinberg

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ empfiehlt den Besuch eines Musik- und Geschichten-Abends mit dem Titel „Jewish Evergreens“: Am Montag, 14. Mai, ab 19.00 Uhr, unterhält der Oberrabbiner des „Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs“, Paul Chaim Eisenberg, die Zuhörerschaft mit althergebrachten „jiddischen Liedern“ und chassidischen Erzählungen. Auf kurzweilige Art und Weise gewährt Paul Chaim Eisenberg dem Publikum Einblicke in das jüdische Leben. Als kongenialer musikalischer Begleiter am Klavier wirkt Roman Grinberg an der Veranstaltung mit, den das „Kultur 10“-Team als „Wiens umtriebigsten Tausendsassa in Sachen jüdischer Musik“ bezeichnet. Der Eintritt ist kostenlos. Dieser „Jüdische Abend“ findet im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) statt und wird seitens des Bezirks unterstützt. Die heitere Veranstaltung ist Teil des „Favoritner Kulturfestivals 2018“. Anfragen beantwortet das „Kultur 10“-Team unter der Telefonnummer 0676/534 69 89 und per E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

