Digitaler Wandel und Nachhaltigkeit - Voraussetzung oder Widerspruch?

Vortrag und Diskussion am 17. Mai mit Tobias Knobloch von der Stiftung Neue Verantwortung

Wien (OTS) - Der Zyklus 2018 aus der Diskussionsreihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ steht einmal mehr im Zeichen der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von der UNO-Generalversammlung beschlossen wurden.

Digitale Technologien versetzen uns oft in Staunen, bisweilen aber auch in Furcht. Sie eröffnen viele Möglichkeiten für die Gesellschaft.

Politik und Zivilgesellschaft stehen vor der Herausforderung, sich auf den durch Big Data, Künstliche Intelligenz und Blockchain forcierten Wandel einzustellen und ihn für das Gemeinwohl in Wert zu setzen. Der Vortrag von Tobias Knobloch skizziert Lösungsoptionen.

Seine Dialogpartner sind Fred Luks, Leiter des Kompetenzzentrums Nachhaltigkeit der WU und Stefan Theißbacher, Initiator der Nachbarschaftsplattform FragNebenan.

WANN: 17. Mai 2018, 18:00 - 20:00

WO: Kommunalkredit Public Consulting (Türkenstraße 9, 1090 Wien)

Freier Eintritt. Bitte melden Sie sich bis 15.5. an unter:

http://www.umweltbundesamt.at/mutzurnachhaltigkeit_anmeldung/

Nutzen Sie bei Ihrer elektronischen Anmeldung die Möglichkeit, Fragen für die Dialogrunde einzubringen.

Veranstalter der Reihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ sind BMNT, Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU und Umweltbundesamt im Rahmen der Initiative Risikodialog*.

Mit freundlicher Unterstützung von: Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Lidl Österreich GmbH, ÖkobusinessPlan Wien und der Stiftung "Forum für Verantwortung“ Deutschland.

* Weitere Partner im Risikodialog: Ö1, APG, BMASGK, BMNT, BOKU, BOREALIS und Klima- und Energiefonds.

Rückfragen & Kontakt:

Hedy Kaisersberger, Pressestelle Umweltbundesamt,

Tel.: +43-(01)31304-3220, E-Mail:hedwig.kaisersberger @ umweltbundesamt.at