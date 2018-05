Das erste herstellerunabhängige Smart Home Portal in Österreich

Regionaler Energieversorger KWG bietet ab sofort ein herstellerunabhängiges Informationsportal zum Thema Smart Home an

Schwanenstadt/OÖ (OTS) - Als regionaler Energieversorger baut KWG das Serviceangebot für seine Kunden ständig aus. In Kooperation mit der homeandsmart GmbH wurde nun ein herstellerunabhängiges Informationsportal zu den Themen Smart Home, Internet of Things (IoT) und E-Mobility für Österreich geschaffen. Mit dem Begriff Smart Home verbindet man in erster Linie intelligente Heizungs- oder Lichtsteuerungen. Aber auch Alarmanlagen, elektrische Rasenmäher, Gartenbewässerung und vieles mehr gehören zum weiten Feld der Smart Home-Anwendungen.

Auf dem neuen Informationsportal http://smarthome.kwg.at finden sich Produkttestes, konkrete Anwendungsfälle und weitere inspirierende Artikel zu Smart Home Geräten und Systemen. KWG Geschäftsführer Peter J. Zehetner erklärt die Beweggründe für das neue Portal: „Wir möchten unseren Kunden eine umfassende Information rund um das Thema Smart Home bieten. Als kleines Unternehmen haben wir aber selbst nicht die Ressourcen, um immer wieder neue Artikel in einer hohen Qualität zur präsentieren. Daher war diese Lösung in Kooperation mit unserem Partner home&smart aus Deutschland ideal.“

„In Deutschland verwenden bereits zahlreiche Stadtwerke unsere Lösung für ein informatives Smart Home Portal. Wir freuen uns, dass wir mit KWG den ersten Kunden in Österreich gewinnen konnten, der unser Portal für seine Kunden nutzt“, erklärt Elena Wannenmacher, Leiterin B2B bei home&smart.

Für KWG Geschäftsführer Zehetner waren Herstellerunabhängigkeit und inhaltliche Qualität des Portals ausschlaggebend: „Mit unserem neuen Service steht tatsächlich der reine Beratungsgedanke im Vordergrund. Wir wollen unsere Kunden gut und umfassend informieren, aber keine Produkte über das Internet verkaufen. Die Fachredaktion unseres Partners home&smart veröffentlicht dabei täglich neue Artikel, die das Portal somit immer topaktuell halten.“

Rückfragen & Kontakt:

KWG Kraftwerk Glatzing-Rüstorf

DI Mag. Peter J. Zehetner M.A.

Geschäftsführung

+43 7673 6996

zehetner @ kwg.at

www.kwg.at