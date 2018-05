Aging Services Management: Ein Studium für die Zukunft

FernFH-Studium ermöglicht Mitgestaltung neuer Rahmenbedingungen für älter werdende Gesellschaft

Wiener Neustadt/Wien (OTS) - Der in Österreich einzigartige Bachelorstudiengang Aging Services Management trägt den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Der fächerübergreifende Studienplan des Studiengangs ermöglicht es die Rahmenbedingungen zur Steigerung der Lebensqualität im Alter, mit den entsprechenden Managementkompetenzen, mitzugestalten. Eine Bewerbung ist noch bis 15. Juli 2018 möglich.

Im Juli 2017 hat der erste Jahrgang des Bachelorstudiengangs Aging Services Management sein Studium an der Ferdinand Porsche FernFH abgeschlossen. Das in Österreich einzigartige Curriculum des Studiengangs verbindet Managementkompetenzen mit Kenntnissen zu Konzepten zur Steigerung der Lebensqualität der älteren Generationen, insbesondere zum Einsatz von neuen Technologien, die ältere Menschen im Alltag unterstützen sollen. Steigende Lebenserwartung, sich wandelnde familiäre Strukturen, andere persönliche Vorstellungen zum Thema „Alt-Werden“: Die „Lebensphase Alter“ unterliegt vielen Veränderungen und wird immer facettenreicher. Gestiegene Ansprüche an Gesundheit und Lebensqualität im Alter wird den individuellen Bedürfnissen angepasst – das alles unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte: Genau dort setzt das interdisziplinär angelegte Studium an.

„ Die Absolvierung dieses Studiums im Schnittbereich zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Gerontologie und Gesundheitswissenschaften qualifiziert für Managementaufgaben im Gesundheits- und Sozialbereich, sowie für Entwicklungs- und Beratungspositionen zur Gestaltung einer alternsgerechten Umwelt “, weiß Studiengangsleiterin MMag.a Tanja Adamcik.

Neues Motto: Aging Services Management

Nicht nur Absolvent_innen, auch Studierende sind vom Studiengang und dessen Konzept überzeugt. FernFH-Student Earl Valencia (29) aus Wien hat sich neben seiner Tätigkeit als Restaurant-Fachmann im Szene-Lokal „Motto am Fluss“ für das Studium entschieden und ist überzeugt: „Die Beschäftigung mit dem Alter und älter werdenden Generationen ist die Zukunft.“

Flexibel Studieren an Österreichs einziger Fern-Fachhochschule

Ein Studium an der Ferdinand Porsche FernFH ist flexibel. Es verbindet den persönlichen Austausch mit einem effizienten, sowie zeit- und ortsunabhängigen Studienablauf. Mit sechs Präsenztagen (Fr, Sa) pro Semester und einem Online Campus wird der notwendige Rahmen geschaffen. Durch die bundesfinanzierten Studienplätze und die innovative Studienform wird auch Berufstätigen und Personen mit Betreuungspflichten oder eingeschränkter Mobilität die Chance auf einen Studienabschluss ermöglicht. Eine Chance, die auch die Schweizerin Manuela Fleischli (25) ergriffen hat. Inhalte des Studiengangs gepaart mit der Fernstudienvariante hatten es der Schweizerin, die im Sozialwesen arbeitet, angetan: „Die Kombination ist ideal für mich und die Rahmenbedingungen passen gut. Ich kann studieren, wann ich möchte und wann ich Zeit habe.“

Wichtige Facts:

Online-Infoabende: 14. Mai 2018 und 20. Juni 2018, jeweils um 18.30 Uhr.

Bewerbungsende: 15. Juli 2018

Infos zur FernFH und dem Studiengang Aging Services Management: www.fernfh.ac.at

Über die Ferdinand Porsche FernFH

Die Ferdinand Porsche FernFH ist Österreichs einzige Fern-Fachhochschule. Sie ist eine hundertprozentige Tochterorganisation der FernFH Management & Service GmbH und wurde 2006 gegründet. Durch innovative Lern- und Lehrformen im Bereich Distance Learning übernimmt die FernFH eine Vorreiterrolle beim Thema Fernstudium in Österreich. Alle fünf Studiengänge sind durch die AQ Austria, die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, akkreditiert. 2016 wurde die FernFH nach internationalen Standards durch die Evaluierungsagentur evalag Baden-Württemberg zertifiziert. Weitere Studiengänge befinden sich in Vorbereitung. Die FernFH bietet darüber hinaus zwei Lehrgänge an. Die Ferdinand Porsche FernFH hebt die gesetzlichen Studiengebühren von 363,36 Euro pro Semester zzgl. ÖH-Beitrag ein.

