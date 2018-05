EANS-Hauptversammlung: C-QUADRAT Investment AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

08.05.2018

Dividendenbekanntmachung (AT0000613005)

In der am 4. Mai 2018 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der C-QUADRAT Investment AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in der Höhe von EUR 2,00 je Aktie (das sind EUR 8.726.400) auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt - soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhaltung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist - abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5% ab 16. Mai 2018 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, Wien.

Der Handel Ex-Dividende 2018 erfolgt ab Mittwoch, dem 9. Mai 2018.

Wien, im Mai 2018 Der Vorstand

