Tipps direkt von Mietwagen-Kunden für Buchung und Anmietung

- billiger-mietwagen.de lässt Kunden mit positiven und weniger schönen Mietwagen-Erlebnissen zu Wort kommen

- Daraus ergeben sich direkt Tipps für Buchung und Anmietung für künftige Mietwagen-Reisende

billiger-mietwagen.de erhält jedes Jahr zehntausende Kundenbewertungen. Mithilfe von Auszügen aus diesen Bewertungen gibt das Portal Tipps für den sorgenfreien Mietwagen-Urlaub:

Nadine W. schreibt über ihren Mietwagen-Urlaub in Spanien:

"Ewig lange Warteschlangen von 2 Stunden, unzumutbar."

Der billiger-mietwagen.de-Tipp, um solche Unannehmlichkeiten zu vermeiden: Mietwagen-Kunden sollten bei der Auswahl des Anbieters auf gute Kundenbewertungen achten. Die Empfehlungen auf der Suchergebnisseite von billiger-mietwagen.de enthalten nur Anbieter, die bei Wartezeiten und anderen wichtigen Qualitätskriterien im Durchschnitt mindestens die Note "gut" erhalten haben.

Frank S. berichtet aus Rom:

"Vorsicht. Goldcar schickte mir 14 Tage nach Beendigung der Miete eine Rechnung über einen angeblichen Lackschaden. Bei der Anmietung in Rom nahm man das allerdings nicht so genau."

Tipp: Unbedingt mit Erstattung der Selbstbeteiligung inkl. Glas-/Reifen-Schäden buchen. So bleibt der Kunde nicht auf den Kosten sitzen, selbst wenn es nach Rückgabe des Wagens einen Streit mit dem Vermieter über die Schuld für angebliche Neuschäden gibt. Denn mit dem Mietwagen-Vermittler hat der Kunde einen deutschsprachigen Vertragspartner, der ihm die Selbstbeteiligung erstattet.

Bärbel T. berichtet von ihrer Mietwagen-Abholung in Spanien:

"Die Angestellten in Alicante waren sehr nett und auch deutschsprachig, wollten eine Zusatzversicherung anbieten, durch das Schreiben von billiger-mietwagen.de wurden keine weiteren Versuche unternommen."

Optimal vor ungewollten Zusatzverkäufen am Mietwagen-Schalter geschützt ist, wer sich, wie Bärbel T., das Info-Dokument von billiger-mietwagen.de am Mietwagen-Schalter ausdruckt. Idealer Zeitpunkt zum Lesen: im Flugzeug oder beim Warten am Gepäckband. Das Info-Dokument erhalten billiger-mietwagen.de-Kunden kurz vor Reiseantritt.

Marie M. schreibt über ihre Buchung in Portugal:

"Ich hatte die falsche PIN für die Kreditkarte dabei. Der Vermieter war nicht in der Lage auf manuelle Eingabe mit Unterschrift umzustellen, obwohl meine Karte es akzeptiert hätte."

billiger-mietwagen.de rät, sich unbedingt vor Reiseantritt die richtige PIN der Kreditkarte einzuprägen und für ausreichend Kreditrahmen zu sorgen. Infos zur Höhe der Kaution finden Kunden in den Mietbedingungen. Auch wenn die Kreditkarte manchmal mit Unterschrift funktioniert, sind Vermieter berechtigt, für die Herausgabe des Wagens eine kostenpflichtige Zusatzversicherung zu fordern, wenn der Kunde keine korrekte PIN zur Kreditkarte eingeben kann. (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 Jahren Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Für seinen Service kürte die Studie Service-Champions billliger-mietwagen.de 2017 als Branchengewinner unter den Vergleichsportalen für Mietwagen. Im Jahr 2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".

