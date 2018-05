comScore veröffentlicht 2018 Bericht zu online Verhaltens- und Konsummustern der Europäischen Reisebranche; Die durchschnittlichen Reiseausgaben pro Käufer stiegen im Vergleich zum Vorjahr

London (ots/PRNewswire) - comScore, Inc. hat heute einen Bericht zur Reisebranche (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-u nd-Whitepapers/2018/EU-Reise-Bericht) veröffentlicht, der Multi-Plattform-Panel-Daten aus fünf europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) verwendet. Der Bericht untersucht online Trends und Hauptunterschiede in den Verhaltens- und Konsummustern von Verbrauchern des Reisesektors.

Von den EU5 Ländern führt Großbritannien, da 94 Prozent seiner digitalen Bevölkerung Reisewebsites besuchen - der höchste Anteil in Europa. Im Gegensatz dazu sind es in Deutschland 65 Prozent, in Frankreich 67 Prozent, Italien 69 Prozent und Spanien 86 Prozent. Im Vergleich zu Desktopzählern, haben viele Mobile Apps den Massenmarkt nicht erreicht, dies wird verdeutlicht wenn man das Publikum mit einem Grenzwert von mehr als einer Millionen individueller Besucher definiert: 51 Desktop-Sites und nur zwölf mobile Apps erreichen diesen Wert.

"Der EU-Reisebericht zeigt, dass es eine große Herausforderung darstellt mit mobile Apps den Massenmarkt zu erreichen", sagte Guido Fambach, Senior Vice President, EMEA bei comScore. "Vermarkter im Reisebereich müssen immer noch mit unterschiedlichen Rollen verschiedener Plattformen arbeiten wie zum Beispiel: die Informationssammlung auf mobilen Endgeräten und Transaktionen auf dem Desktop."

Schwerpunktthemen des Berichtes sind:

Im Januar 2018 betrugen Reiseausgaben auf Desktop-Rechnern durchschnittlich 350 bis 460 Euro pro Käufer, in den 5 untersuchten EU-Ländern.

Einige Website-Kategorien erzielen besonders starke Ergebnisse dabei, aktive Reisewebsite-Nutzer zu erreichen. Zum Beispiel ist es in Großbritannien und in Deutschland um 2,7 bzw. 2,4-mal wahrscheinlicher, dass Wetter-Informations-Websites, aktive Nutzer von Reise-Websites anlocken.

Um eine Kopie des Berichts "2018 comScore EU Reise Bericht" herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.comscore.com/ger/eu-travel-report

