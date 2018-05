DGNB-Zertifizierung online leicht gemacht

Mit „Blue Auditor“ ist der Zertifizierungsprozess für Immobilienprojekte ab Herbst 2018 digital - Kostenloser Pre-Check über Zertifizierungsstatus jetzt verfügbar

Wien (OTS) - Die Zertifizierung nachhaltiger Gebäude hat sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft in den letzten Jahren erfolgreich etabliert. Für den Erhalt des vor allem im deutschsprachigen Raum sehr begehrten DGNB-Zertifikats steht ab Herbst 2018 eine digitale Plattform zur Verfügung. Mit „Blue Auditor“, ein Produkt der Ecotech Building Solutions, können Bauherren und Projektentwickler bereits jetzt einen kostenlosen Pre-Check durchführen, um sich über den aktuellen Zertifizierungsstatus ihres Immobilienprojekts zu informieren. Auditoren sollten sich so schnell wie möglich registrieren, denn die Plattform bietet ab Sommer 2018 ein projektspezifisches Auditorenmatching, welches Bauherren die Suche nach dem passenden Auditor erleichtern soll. Alle Informationen unter www.blueauditor.com

Durch den hohen zeitlichen und budgetären Aufwand des Zertifizierungsprozesses rückt das eigentliche Ziel der Gebäudezertifizierung oftmals in den Hintergrund. Letztlich gehe es darum, bessere und qualitätsgesicherte Gebäude zu planen, bauen und betreiben, so Wolfgang Lukaschek, langjähriger DGNB-Auditor und Gründer des Blue Auditors. Und genau diese Vorteile sollen nun mit Blue Auditor wieder in den Fokus der Projektbeteiligten rücken. Lukaschek: „Mit Blue Auditor wird die DGNB-Zertifizierung jetzt noch effizienter, transparenter und planbarer. Damit können die Vorteile dieses Zertifikats für alle Beteiligten voll ausgeschöpft werden.“

Kostenloser Pre-Check und detaillierter Projektbericht im Vorfeld

Um bereits zu Beginn den aktuellen DGNB-Zertifizierungsstatus des Immobilienprojekts zu erfahren, bietet der Blue Auditor einen kostenlosen Pre-Check, sozusagen eine Vorbewertung des Projekts. Wer dann noch mehr wissen will, lässt sich mit dem Blue Auditor Projektbericht eine detaillierte Analyse mit konkreten Empfehlungen und Informationen zum Erfüllungsgrad der DGNB-Kategorien erstellen. Kostenpunkt: 250 Euro – laut Lukaschek ein Bruchtteil der derzeitigen „analogen“ Kosten für ein solches Service.

Ab Juni 2018: Auditorenmatching auf blueauditor.com

Über einen Online-Marktplatz können sich ab Sommer 2018 registrierte Auditoren über aktuelle Projekte informieren, die zertifiziert werden sollen. Die Registrierung ist derzeit kostenlos, ab Sommer haben die Auditoren um nur 50 Euro pro Monat die Möglichkeit, direkt über das Blue Auditor Netzwerk bei ausgeschriebenen DGNB-Projekten anzubieten und so gezielt Bauherren anzusprechen, die sich aktiv für ein DGNB-Zertifikat interessieren. Damit Bauherren und Auditoren dann entsprechend zusammenfinden, prüft Blue Auditor den Auditorenstatus und zeigt Projekterfahrungen der Auditoren auf, sodass Bauherren die für sich beste Entscheidung treffen können.

Ab Herbst 2018: Zertifizierungsprojekt über Blue Auditor abwickelbar

Ab Herbst 2018 ist es dann so weit: Bauherren, Projektentwickler und ihre Teams können Blue Auditor als zentrale Plattform für den gesamten Zertifizierungsprozess einsetzen und alle Vorteile dieser zentralen Plattform als Drehscheibe aller Beteiligten für den DGNB-Zertifizierungsprozess nutzen: Digitale Dokumentation von A bis Z, ein digitales, projektspezifisches Gebäudehandbuch mit allen relevanten Gebäudeinformationen, Berichte in Echtzeit, ein integriertes Modul für Ökobilanzierung und Lebenszykluskosten und ein „Alarmsystem“ bei Abweichungen von Ihrem festgelegten Zertifizierungsziel. Blue Auditor wird ab einem Preis von 100 Euro pro Monat nutzbar sein.

