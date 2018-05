„Unterwegs in Österreich“ am 9. Mai aus Meiningen und Hohenems

Schwerpunktthema: „Fit in die Wandersaison“

Wien (OTS) - Lukas Schweighofer und Christiane Schwald begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, dem 9. Mai 2018, ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Meiningen. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Fit in die Wandersaison“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Hohenems.

Mittwoch, 9. Mai: Schwerpunktthema „Fit in die Wandersaison“

„Guten Morgen Österreich“ aus Meiningen

Zum Schwerpunktthema stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Was darf bei einer Wanderung nicht vergessen werden? Wie wird ein Rucksack richtig gepackt, worauf soll man beim Tragekomfort achten? Am Tag nach dem ersten ESC-Halbfinale berichtet GMÖ u. a. über das Abschneiden von Cesár Sampson. Zu Gast ist dazu Ina Wolf, die 1979 als Christina Simon Österreich beim Song Contest vertreten hat. Im Studio schaut auch Adriana Mathis vorbei, sie ist Kunstrad-Weltmeisterin. Musik kommt von Falco Luneau.

„Daheim in Österreich“ aus Hohenems

Maximilian Taucher ist zehn Jahre alt und kommt aus Hohenems in Vorarlberg. Weil er in seinen Beinen nicht die nötige Kraft hat, treibt er sein Fahrrad mit Händen und Armen an. Der Bub hat schon einige Medaillen bei Radrennen gewonnen. Mit seinem Vater ist er live im Studio und erzählt von seinen sportlichen Erfolgen. Der Frühling hat sich heuer schon von seiner sonnigen Seite gezeigt. Wie man sich perfekt gegen zu viel Sonne schützt, erklärt Apothekerin Mag. Johanna Morscher.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

