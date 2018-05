Baumit erobert Frankreich

Der Spezialist für Wärmedämmverbundsysteme, Putze und Estriche übernimmt den Fassadenbereich der Cantillana Gruppe in Frankreich

Paris/Wopfing (OTS) - Baumit setzt - 30 Jahre nach seiner Gründung und fünf Jahre nach dem Markteintritt in Frankreich - weiter auf Expansion: Baumit Frankreich (BFR) vollzog vergangene Woche in Paris das Closing über den Kauf des Fassadengeschäftes des französisch-belgischen Baustoffherstellers Cantillana. Konkret übernimmt BFR ein Trockenmörtelwerk in der Nähe von Avignon sowie vier Vertriebsstandorte in Lille, Nancy, Metz und Lyon. Gemeinsam mit den bereits bestehenden Vertriebsstandorten in der Nähe von Paris und Lyon verfügt Baumit nun über ein umfassendes Distributionsnetz sowie erstmals über einen Produktionsstandort in Frankreich. Pastöse Produkte werden nach wie vor von Baumit Österreich nach Frankreich exportiert.

„Frankreich zählt mit rund 30 Millionen Haushalten ganz klar zu unseren strategischen Märkten. Vor allem in Ballungsräumen wie Paris weisen viele Wohngebäude nahezu keine Wärmedämmung auf. Energiesparen ist nicht zuletzt seit der Pariser Klimaschutzkonferenz in Frankreich ein Thema von nationalem Interesse. Seither werden größte Anstrengungen unternommen, um Stimmung für Ökologie und Wärmedämmung zu machen. Dieser Markt wächst massiv. Wir wollen auch in Frankreich mit unseren Innovationen präsent sein und den Markt mitgestalten. Das wird uns mit dem übernommenen Produktionsstandort und dem erweiterten Vertriebsnetzt rascher gelingen“, erläutert Mag. Robert Schmid, Geschäftsführer der Baumit Beteiligungen GmbH, das Engagement in Frankreich.

Mit dieser Akquisition kann Baumit den Frankreich-Umsatz auf knapp 20 Millionen Euro steigern. Der Mitarbeiterstand umfasst nun rund 50 Personen. Die Mitarbeiter von Cantillana werden übernommen und für die weitere Expansion zusätzliche Arbeitskräfte gesucht. Durch diese Akquisition ist es Baumit in Frankreich gelungen, zu den führenden Unternehmen der Branche aufzuschließen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Am neuen Baumit Produktionsstandort in Chateaurenard werden zahlreiche Trockenmörtel-Produkte hergestellt, wobei der Schwerpunkt in Frankreich vorerst auf dem Bereich „Fassade“ liegt und in weiterer Folge auf ein umfangreiches Produktprogramm ausgedehnt werden soll. Châteaurenard liegt circa zwei Autostunden südlich von Lyon und eine Autostunde nördlich von Marseille in verkehrsgünstiger Lage. Dieser Standort ermöglicht auch eine Belieferung von Trockenmörtel nach Ostspanien.

Über Baumit

Die in österreichischem Familienbesitz befindliche Baumit-Gruppe erzielte mit allen Tochterfirmen in insgesamt 27 Ländern 2017 einen Umsatz von rd. 1 Milliarde Euro. Baumit zählt, ebenso wie die Austrotherm- und Murexin-Gruppe zur Schmid Industrieholding, die per 31.12.2017 mit 5.900 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro erwirtschaftete.

