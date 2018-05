Wien-Leopoldstadt/Ottakring: Verkehrsunfälle mit Kindern

Wien (OTS) - In der Thaliastraße und in der Offenbachgasse ist es am 7. Mai 2018 zwischen 14 und 16 Uhr zu zwei gleichgelagerten Verkehrsunfällen mit Kindern gekommen. Laut aktuellem Ermittlungsstand liefen ein 8-Jähriger und eine 6-Jährige zwischen abgestellten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit fahrenden Autos. Beide Kinder wurden verletzt und mussten von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

