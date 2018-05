Ultrafabrics® eröffnet während der Clerkenwell Design Week seinen ersten internationalen Showroom

New York (ots/PRNewswire) - Ultrafabrics®, ein Hersteller intelligenter tierproduktfreier Hochleistungsstoffe, eröffnet im Mai 2018 im Londoner Bezirk Clerkenwell seinen ersten internationalen Showroom. Clerkenwell ist ein bedeutendes Zentrum für Innovation und Design in Großbritannien, Europa und weltweit.

Der Ultrafabrics-Showroom wird ein innovativer, einbeziehender und inspirierender Anlaufpunkt für Kunden, Designer und die breite Öffentlichkeit sein und zugleich als Hauptbüro für das Team von Ultrafabrics Europe dienen.

Die neuen Räumlichkeiten - zu finden unter der Adresse "6 Northburgh Street" - werden offiziell während der "Clerkenwell Design Week" eröffnet. Die Design-Woche, Großbritanniens führendes Festival für unabhängiges Design, zieht jedes Jahr die internationale Design-Community an, die für drei Tage attraktiver Veranstaltungen in den Bezirk kommt.

Der Showroom wird von der in Kopenhagen und Tokio ansässigen preisgekrönten Inneneinrichtungs-Agentur "OeO Studios" entworfen. Das Design wird die japanisch-westliche Kombination aus Handwerkskunst, Qualität, Stil, Funktionalität und Detailtreue widerspiegeln, die Ultrafabrics verkörpert.

Clay Rosenberg, CEO von Ultrafabrics:

"Der Showroom soll Kunden stimulieren und inspirieren und zugleich ein neuer kreativer Anlaufpunkt für die internationale Design-Community sein. Einige der weltweit führenden Design-Marken sind in Clerkenwell vertreten, und wir freuen uns sehr, Teil dieser Community zu werden."

Mit Jahrzehnten an Erfahrung in der Arbeit mit Polyurethan verändert Ultrafabrics die Welt der Hochleistungsstoffe - eine Oberfläche nach der anderen. Unsere Stoffe werden von Menschen für Menschen hergestellt. Uns begeistert, bislang unerreichte sensorische Erfahrungen zu erschaffen - und die Definition und Ansprüche dafür zu ändern, was ein Hochleistungsstoff sein kann, was er leisten und wie er sich anfühlen kann.

