Wien (OTS) - UNIQA ÖFB Cup – Fakten und Zahlen

233 Tore

112.244 Zuseher

209 gelbe und rote Karten

233 Tore also im Schnitt 3,8 Tore pro Spiel sahen 112.224 Zuseher in den bisher fünf Runden des UNIQA ÖFB Cups.

Am Mittwoch den 9. Mai findet das Finale in Klagenfurt statt und es stehen sich die beiden Spitzenteams der zu Ende gehenden Saison gegenüber: FC Red Bull Salzburg und SK Puntigamer Sturm Graz. Kurt Svoboda, CEO UNIQA Österreich kann mit dem Blick auf die kommende Cup-Saison mit einer spannenden Zahl aufwarten: „Seit 1919 gibt es den Fußballcup in Österreich; in der kommenden Saison feiert er sein 100-jähriges Jubiläum. UNIQA, eine Versicherung die übrigens auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurückblickt, freut sich bei diesem Fest in rot-weiß-rot als Hauptsponsor zum zweiten Mal dabei zu sein.“

Spiele – Verlängerung – Elfmeterschießen

Es gab bisher 62 Spiele. Elf davon gingen in die Verlängerung und fünf wurden überhaupt erst im Elfmeterschießen entschieden.

Karten

Über 200 Mal mussten die Unparteiischen zu einer Karte greifen. Gelbe Karten wurden 195 gezückt. Gelb-rote Karten gab es neun und reine rote Karten wurden fünf gegeben.

Tore - Spielzeit

Insgesamt fielen 233 Tore in 6.000 gespielten Minuten. Das ergibt immerhin einen beachtlichen Schnitt von rund 3,8 Toren pro Spiel.

Die torreichsten Partien

• 1. Runde: Vöcklamarkt vs. Wörgl mit 7:0

• 2. Runde: Deutschlandsberg vs. Salzburg mit 0:7

• Viertelfinale: Salzburg vs. Austria Klagenfurt mit 7:0

Zuschauer

Zuschauerrekord gab es beim Halbfinalschlager Sturm vs. Rapid. Im ausverkauften Stadion in Graz verfolgten 15.750 Fans dieses Spiel live. Insgesamt kamen in den bisherigen fünf UNIQA ÖFB Cup-Runden 112.224 Zuschauer in die heimischen Stadien. Das Finale in Klagenfurt ist fast ausverkauft, also kommen nochmal rund 30.000 Zuseher dazu.

Nur relativ wenig Zuseher waren übrigens in Runde vier dabei, denn da mussten die Mannschaften bei rekordverdächtigen minus 15 Grad aufs Feld laufen.

Top-Torschütze

Der erfolgreichste Torschütze bisher war übrigens einer aus der Ersten Liga: Dario Tadic vom TSV Hartberg traf fünf Mal ins gegnerische Tor.

Social Media

Mit UNIQA als Hauptsponsor ist der Cup auch im Social Media Bereich neue Wege gegangen: Fast 19.000 likes und Videos mit bis zu 36.400 views ist die Bilanz im ersten Jahr.



