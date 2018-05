Schladming-Dachstein: Promotion-Clip bei den CCA-Awards ausgezeichnet

Kurzfilm der steirischen Urlaubsregion erhielt zwei Kategorie-Preise

Schladming/Wien (OTS) - Der Creative Club Austria hat im Rahmen seiner diesjährigen Verleihung der CCA-Awards in Wien ein Promotion-Video der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein ausgezeichnet: Der kurze Clip zur Einführung der B2B-Region Schladming-Dachstein erhielt sowohl in der Kategorie “Digital Social Media”, als auch in der Kategorie “Film Online-Spots” die Venus in Silber. Kreiert und produziert wurde der Film von der Werbeagentur Smuck, Royer & Die Eins (SR1).



“Der CCA-Award ist der größte Kreativpreis des Landes, umso mehr freut uns diese schöne Auszeichnung”, sagt Auftraggeber Mathias Schattleitner, Tourismuschef in Schladming-Dachstein. “Mit SR1 haben wir einen kreativen Partner gewonnen, der es versteht, unsere Produkte und Angebote gezielt an unsere Endkunden zu bringen – so auch unsere neue Convention-Marke ‚Business2Berg‘, die unser vielfältiges Angebot im Tagungs- und Kongressbereich bewirbt" >>



