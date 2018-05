Abschied von Hotel Mama: Für Eltern ist der Zeitpunkt immer zu früh

Nürnberg/Wien (ots) -

Die Österreicher ziehen mit durchschnittlich 21,4 Jahren aus dem Elternhaus aus, wie eine repräsentative Umfrage von immowelt.at zeigt

Geht es nach den Eltern, sollte der Nachwuchs sogar erst mit 25,2 Jahren das Nest verlassen

Ein neuer Partner ist der häufigste Grund der Österreicher, um aus dem Elternhaus auszuziehen

Kein tägliches Kochen, kein Wohnungsputz und vor allem keine Miete -Hotel Mama hat durchaus seine Vorteile. Die lieben Eltern tun anscheinend alles dafür, dass der Nachwuchs sich rundum wohl fühlt und nicht zu schnell flügge wird. Die Mehrheit von Vätern und Müttern gibt an (53 Prozent), dass die Kinder solange bei ihnen wohnen können, wie sie es möchten. Wenn sie dann aber ausziehen, soll es erst mit Mitte 20 sein. Im Schnitt wollen die Eltern den Nachwuchs mit 25,2 Jahren loslassen. Die Mütter sind sogar noch anhänglicher als die Väter: Sie wünschen sich den Auszug der Kinder erst mit 26,7 Jahren, während Väter ihren Sohn oder ihre Tochter deutlich früher (24,1 Jahre) auf eigene Füße stellen wollen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs.

Doch der All-inclusive-Luxus von Papa und Mama lässt Österreichs Söhne und Töchter ziemlich kalt. Die Kinder wollen möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen und nehmen viel zu schnell Abschied von Hotel Mama: Mit 21,4 Jahren ziehen sie bereits aus dem Elternhaus aus. Dabei sind junge Frauen viel mutiger als die Männer. Töchter (20,8 Jahre) wagen im Durchschnitt mehr als ein Jahr früher den Schritt in ein selbstständiges Leben als Söhne (22,0 Jahre). Grund dafür kann sein, dass heranwachsende Mädchen daheim häufig stärker von den Eltern kontrolliert werden und auch mehr in die Haushaltsarbeiten eingebunden sind. Für junge Frauen ist der Auszug aus dem Elternhaus daher ein größerer Gewinn an Freiheit als für junge Männer.

Häufigster Grund für den Auszug: die Liebe

Der häufigste Grund, warum die Österreicher das Elternhaus verlassen, ist eine neue Liebe - ein Drittel (32 Prozent) zieht deswegen aus. Sie lassen sich dann eben nicht mehr von Mama oder Papa, sondern lieber vom Partner verwöhnen. Viele Österreicher verbinden den Auszug mit dem ersten Job und dem ersten Gehalt. 14 Prozent sind in eine eigene Wohnung gezogen, sobald sie sich diese leisten konnten, weitere 9 Prozent nach der Unterschrift des ersten Arbeitsvertrags. Viele haben aber auch bereits direkt nach der Schule (12 Prozent) oder der Ausbildung (8 Prozent) Hotel Mama den Rücken gekehrt.

Mehr als jeder 10. Österreicher (12 Prozent) genießt hingegen noch die Annehmlichkeiten zu Hause bei den Eltern - sehr zur Freude von Mama und Papa.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Wann sind Sie aus Ihrem Elternhaus ausgezogen? gesamt: 21,4 Jahre Frauen: 20,8 Jahre Männer: 22,0 Jahre Und wann sollten die Kinder aus Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus ausziehen? gesamt: 25,2 Jahre Frauen: 26,7 Jahre Männer: 24,1 Jahre Wann bzw. aus welchem Anlass sind Sie aus Ihrem Elternhaus ausgezogen? - als ich eine(n) Partner(in) gefunden hatte: 32 Prozent - sobald wie möglich / ich mir eine eigene Wohnung leisten konnte: 14 Prozent - - es gab keinen konkreten Anlass: 13 Prozent - nach dem Schulabschluss: 12 Prozent - gar nicht, ich bin bis heute ununterbrochen geblieben: 12 Prozent - zum Berufseinstieg (1. Arbeitsvertrag): 9 Prozent - nach der Ausbildung: 8 Prozent Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/XVWiq4 Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2018" wurden im Februar 2018 österreichweit 501 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt. Diese und andere Presseinformationen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.at. Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 1,5 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 60.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.

* Google Analytics; Stand: Jänner 2018

