Wien bleibt am Stockerl: 2. Platz bei ICCA-Kongress-Statistik 2017

Wien (OTS/RK) - Die Tagungsmetropole Wien erreichte in der soeben veröffentlichten Statistik der International Congress and Convention Association (ICCA) im Jahr 2017 erneut eine Top-Platzierung und landete - gemeinsam mit Paris - auf dem weltweit 2. Platz.

In der gerade von der ICCA publizierten Zählung der weltweit abgehaltenen internationalen Kongresse 2017 nimmt Wien, ex aequo mit Paris, den 2. Platz ein. Mit 190 einschlägigen Veranstal¬tungen wurde es nach Barcelona (195) und vor Berlin (185 – 4. Platz) gereiht. Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna Convention Bureau (VCB) im WienTourismus, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die erneute Top-Platzierung Wiens und gratulieren unserem Coopetition-Partner Barcelona herzlich zum 1. Platz“. Schon seit über 20 Jahren treten die Convention Bureaus von Wien und Barcelona fallweise bei der Akquisition von Veranstaltungen gemeinsam auf, denn oft sprechen strategische Gründe für eine Bewerbung nach dem Motto „Kooperation statt Konkurrenz“ – kurz „Coopetition“.

An 5. Stelle des ICCA-Rankings liegt London (177), gefolgt von Singapur (160), Madrid (153), Prag (151) sowie Lissabon (149) und Seoul (142). In der Länder-Statistik erreichte Österreich mit 281 Veranstaltungen erneut den 12. Platz. Platz 1 nimmt die USA (941) ein, gefolgt von Deutschland (682) und Großbritannien (592).

