EANS-News: AGRANA mit deutlichem EBIT-Anstieg im Geschäftsjahr 2017|18

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Ergebnisverbesserung in allen Segmenten; Ausblick: deutlicher EBIT-Rückgang erwartet

Geschäftszahlen/Bilanz

Wien -

Konzernumsatz: 2.566,3 Mio. EUR (+0,2 %; Vorjahr: 2.561,3 Mio. EUR)

Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT): 190,6 Mio. EUR (+10,6 %; Vorjahr: 172,4 Mio. EUR)

Alle Segmente trugen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei

Ergebnis je Aktie: 8,97 EUR (+25,8 %; Vorjahr 7,13 EUR)

Eigenkapitalquote: 61,7 % (Vorjahr: 56,9 %)

Dividendenvorschlag an HV von 4,50 EUR je Aktie (Vorjahresdividende: 4,00 EUR je Aktie)

Ausblick 2018|19: deutlicher EBIT-Rückgang und Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet

Die AGRANA Beteiligungs-AG verbesserte im Geschäftsjahr 2017|18 das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) mit 190,6 Mio. EUR deutlich (Vorjahr: 172,4 Mio. EUR). Der Konzernumsatz lag mit 2.566,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 2.561,3 Mio. EUR). "Erfreulich ist, dass alle drei Segmente zur Verbesserung beisteuerten und die Segmente Frucht sowie Stärke sogar All-time-highs erzielten. Das Segment Zucker trug aufgrund einer guten Performance im ersten Halbjahr 2017|18 ebenfalls zur EBIT-Verbesserung bei. Seit dem zweiten Halbjahr sind allerdings die Auswirkungen des Wegfalls der Zuckerquoten mit dem starken Preisdruck deutlich spürbar", erklärt AGRANA-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart.

Konzernergebnisse

in Mio. EUR - wenn nicht explizit anders erwähnt

GJ 2017|18 GJ 2016|17 Umsatzerlöse 2.566,3 2.561,3 EBITDA* 254,2 235,2 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 190,6 172,4 EBIT-Marge 7,4% 6,7% Konzernergebnis 142,6 117,9 Ergebnis je Aktie 8,97 7,13 Investitionen** 140,9 114,7 Mitarbeiter*** 8.678 8.638

*Operatives Ergebnis vor Abschreibungen

**In Sachanlagen u. immaterielle Vermögenswerte, ausgen. Geschäfts- und Firmenwerte

*** Durchschnittl. im GJ beschäftigte Vollzeitäquivalente (FTEs - Full-time equivalents)

Das Finanzergebnis betrug im Geschäftsjahr 2017|18 -14,5 Mio. EUR (Vorjahr: -17,9 Mio. EUR), wobei die positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr u.a. durch eine verbesserte Kredit- und Zinsstruktur erreicht wurde. Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg von 154,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 176,2 Mio. EUR. Nach einem Steueraufwand von 33,5 Mio. EUR, der einer Steuerquote von 19,0 % (Vorjahr: 23,7 %) entspricht, betrug das Konzernergebnis 142,6 Mio. EUR (Vorjahr: 117,9 Mio. EUR).

Bei einer gegenüber dem Vorjahr um 125,0 Mio. EUR niedrigeren Bilanzsumme in Höhe von 2.356,4 Mio. EUR konnte AGRANA die Eigenkapitalquote von 56,9 % auf 61,7 % um 4,8 Prozentpunkte verbessern. Die Nettofinanzschulden zum 28. Februar 2018 lagen mit 232,5 Mio. EUR um 7,4 Mio. EUR unter dem Wert des Bilanzstichtages 2016|17. Das Gearing zum Stichtag betrug folglich 16,0 % (28. Februar 2017: 17,0 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und entsprechend AGRANAs verlässlicher Ausschüttungspolitik werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017|18 eine Dividende von 4,50 EUR je Aktie vorschlagen (Vorjahresdividende: 4,00 EUR je Aktie).

Ergebnisse in den drei Segmenten Zucker, Stärke, Frucht

Segment Zucker

GJ 2017|18 GJ 2016|17 Umsatzerlöse 652,6 671,9 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 34,8 24,4 EBIT Marge 5,3% 3,6%

Der Umsatz im Segment Zucker sank leicht um 2,9 % auf 652,6

Mio. EUR. Im Jahresverlauf waren die Zuckerdurchschnittspreise im Vorjahresvergleich bis Ende September 2017 noch deutlich höher; seit dem neuen Zuckerwirtschaftsjahr 2017|18 (1. Oktober 2017 bis 30. September 2018) gab es sowohl bei den Retail- als auch Industriepreisen einen massiven Preisrückgang. Das EBIT stieg von 24,4 Mio. EUR auf 34,8 Mio. EUR. Das Segment profitierte vor allem im ersten Halbjahr noch von einem gegenüber Vorjahr höheren Verkaufspreisniveau.

Segment Stärke

GJ 2017|18 GJ 2016|17 Umsatzerlöse 752,3 733,9 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 80,2 76,2 EBIT Marge 10,7% 10,4%

Der Umsatz des Segmentes Stärke lag mit 752,3 Mio. EUR um 2,5 % leicht über dem Vorjahreswert. Positiv wirkten sich u.a. höhere Absatzmengen bei Stärken (insbesondere native Stärken sowie Bio- und Spezialqualitäten) sowie in den ersten neun Monaten höhere Bioethanolpreise aus. Das EBIT in Höhe von 80,2 Mio. EUR übertraf den Rekordwert des Vorjahres um 5,2 % und resultierte in einer Profitabilität (Marge) von 10,7 % (Vorjahr: 10,4 %). Die EBIT-Steigerung konnte u.a. durch im Jahresdurchschnitt höhere Ethanolnotierungen und aufgrund gesunkener Energiepreise erreicht werden.

Segment Frucht

GJ 2017|18 GJ 2016|17 Umsatzerlöse 1.161,4 1.155,5 Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 75,6 71,8 EBIT Marge 6,5% 6,2%

Der Umsatz im Segment Frucht lag mit 1.161,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Bei Fruchtzubereitungen waren leicht gestiegene Absätze bei stabilen Verkaufspreisen für einen ebensolchen Umsatzanstieg verantwortlich. Im Geschäftsbereich Fruchtsaftkonzentrate waren die Umsatzerlöse aufgrund niedrigerer Konzentratpreise aus der Ernte 2016 (im Vergleich zu 2015) leicht rückläufig. Das Segment-EBIT erreichte mit 75,6 Mio. EUR einen neuen Höchstwert und stieg um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Ausblick

Aufgrund ihrer soliden Bilanzstruktur und dem diversifizierten Geschäftsmodell mit den Segmenten Frucht, Stärke und Zucker sieht sich AGRANA für die Zukunft gut gerüstet. "Aus heutiger Sicht erwarten wir für das Geschäftsjahr 2018|19 einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und gehen beim Konzern-EBIT aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Segment Zucker von einem deutlichen Rückgang aus.", so Vorstandsvorsitzender Marihart. Im Geschäftsjahr 2018|19 wird das Investitionsvolumen in den drei Segmenten mit insgesamt rund 170 Mio. EUR deutlich über den geplanten Abschreibungen in Höhe von rund 98 Mio. EUR liegen.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.700 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 58 Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. AGRANA ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter https://www.agrana.com/ [https://www.agrana.com/] zur Verfügung.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG

F.-W.-Raiffeisen-Platz 1

A-1020 Wien

Telefon: +43-1-21137-0

FAX: +43-1-21137-12926

Email: info.ab @ agrana.com

WWW: www.agrana.com

ISIN: AT0000603709

Indizes: WBI

Börsen: Stuttgart, Berlin, Wien, Frankfurt

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider

Investor Relations

Tel.: +43-1-211 37-12905

e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak

Pressesprecher

Tel.: +43-1-211 37-12084

e-mail: markus.simak @ agrana.com