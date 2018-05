Erstmals veröffentlichte historische Aufnahme "Live from Leningrad, 1960" von Byron Janis unter www.byronjanislive.com verfügbar

New York (ots/PRNewswire) - Byron Janis, einer unserer größten lebenden Pianisten, stellt sein Album Live from Leningrad, 1960, vor, bei dem es sich um eine geheime Aufnahme eines Konzerts handelt, das der Künstler auf Bitte John F. Kennedys während des Kalten Krieges in Russland spielte. Die Aufnahme, von deren Existenz bis vor Kurzem niemand wusste, wurde jetzt erstmals unter www.byronjanislive.com veröffentlicht.

Das Album umfasst 16 klassische Stücke von sechs Komponisten. Darunter ist Aaron Coplands Piano Sonata von 1939, in der Copland seine Befürchtungen angesichts des 2. Weltkriegs zum Ausdruck brachte und die, wie es Byron Janis formuliert, mit den wundervollen Glockenklängen endet, die von "der Hoffnung auf Frieden" künden. Weitere vertretene Komponisten sind: Chopin, de Falla, Liszt, Mozart und Schumann.

Der mittlerweile 90-jährige Janis ist in der Musik nach wie vor produktiv, wie etwa für das Broadway-Musical "Silver Skates". Gerade erst hat er mit Naxos Records einen Vertrag über die weltweiten Vertriebsrechte unterzeichnet.

Live from Leningrad ist das zweite Album von Janis in einer Reihe von bislang unveröffentlichten Aufnahmen von Live-Konzerten. Im vergangenen Herbst kam sein Album Byron Janis Live on Tour, Vol.1, heraus.

"Ich war anfangs entsetzt, als ich hörte, dass dieses Konzert in der Sowjetunion ohne mein Wissen aufgenommen worden war und verkauft wurde. Jetzt bin ich aber sehr dankbar, dass solch ein einmaliger Moment der Musikgeschichte bewahrt wurde", fügte Janis hinzu, der zum ersten Kulturbotschafter unseres Landes in Russland ernannt wurde.

Informationen zu Byron Janis:

Byron Janis ist als einer der weltweit besten Pianisten international anerkannt. Bereits mit 15 Jahren trat er erstmals mit dem NBC Symphony Orchestra unter Leitung von Toscanini auf. In den Folgejahren war er einer wenigen echten Schüler von Vladimir Horowitz. Im Alter von 18 Jahren unterzeichnete er einen Vertrag mit RCA Victor Records und war zu der Zeit der jüngste Künstler, der jemals bei dem Label unter Vertrag war. Nur zwei Jahre später, im Jahr 1948, hatte er in seinen ersten Auftritt in der Carnegie Hall, was allgemein als großer Erfolg gefeiert wurde. Im Laufe seiner Karriere hat er mit allen großen Orchestern in den USA und international gespielt. Seine vielen Aufnahmen sind bei RCA, Mercury Phillips, Sony, Universal und EMI erschienen. byronjanis.com

