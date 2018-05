ikr: Österreichs Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Juliane Bogner-Strauss zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots) -

- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/114520/100815309 -

Am Montag, 7. Mai stattete Juliane Bogner-Strauss, die österreichische Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, ihrem Regierungskollegen Mauro Pedrazzini einen Arbeitsbesuch ab. Der Besuch diente der Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen sowie dem direkten Austausch zu aktuellen Arbeitsthemen.

Der erste Programmpunkt nach Ankunft in Liechtenstein war ein Arbeitsgespräch mit Regierungsrat Mauro Pedrazzini im Regierungsgebäude. Es wurde über die Finanzierung der ausserhäuslichen Kinderbetreuung sowie Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert. Themen, die in beiden Ländern von grösster Relevanz sind. Regierungsrat Pedrazzini informierte seine österreichische Amtskollegin über verschiedene Entwicklungen in Liechtenstein. So wird derzeit im Ministerium für Gesellschaft intensiv an der Neugestaltung der Finanzierung der ausserhäuslichen Kinderbetreuung gearbeitet. Ausserdem konnte der Gesellschaftsminister über die Ergebnisse der ersten umfassenden Familienumfrage in Liechtenstein berichten: "Die im letzten Jahr durchgeführten Umfrage, an der alle in Liechtenstein lebenden Familien mit Kindern unter 12 Jahren teilnehmen konnten, gibt uns für unsere Arbeiten ein objektives Stimmungsbild über die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Familien in Liechtenstein. So konnten sich auch einmal diejenigen zur Familienpolitik äussern, die davon auch direkt betroffen sind."

Umfangreiches Besuchsprogramm

Auf der Agenda stand anschliessend eine Besichtigung des Landtagsgebäudes, wo die Gäste die aussergewöhnliche Architektur bewundern konnten. Danach begab sich die Delegation zum Mittagessen, bei welchem die Themen des Arbeitsgespräches weiter vertieft wurden. Bundesministerin Bogner-Strauss erläuterte den Gastgebern den Familienbonus - eine Massnahme der neuen österreichischen Regierung, um Familien zu entlasten und informierte über weitere Maßnahmen der Österreichischen Bundesregierung zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nach dem Mittagessen folgte ein Höflichkeitsbesuch bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz.

Die österreichische Delegation war sehr erfreut, anschliessend eine betriebliche Kindertagesstätte besichtigen zu können. Die Firma Ivoclar Vivadent AG in Schaan öffnete ihre Türen und präsentierte eine moderne betriebliche Kindertagesstätte Liechtensteins. Ein Bauprojekt, das erst vergangenen Februar feierlich eröffnet wurde. Christina Zeller, die Gattin des Verwaltungsratspräsidenten Christoph Zeller, begrüsste die Gäste und stellte die Besonderheiten des hochwertigen Bauwerks vor.

Rückfragen & Kontakt:

Ministerium für Gesellschaft

Sandro D'Elia, Generalsekretär

T +423 236 60 10