„Report“ am 8. Mai über Zukunft in Pink, grüne Sinnsuche und Werte im Wandel?

Im Studio zu Gast: Christian Kern, Bundesvorsitzender SPÖ, und Werner Kogler, Bundessprecher Die Grünen

„Report" am Dienstag, dem 8. Mai 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2

Zukunft in Pink

NEOS-Chef Matthias Strolz zieht sich schrittweise aus der Politik zurück. Ende Juni gibt er den Parteivorsitz ab, im Herbst verlässt er das Parlament (die „ZiB 2“ am 7. Mai und ein danach folgender „Runder Risch“ stehen ebenfalls im Zeichen dieser Entwicklung). Ein ungewöhnlicher Entschluss, denn die Pinken stehen in Salzburg vor der ersten Regierungsbeteiligung. Der Oppositionspolitiker Strolz bringt seine Partei in die Bredouille, denn er gilt als Aushängeschild und Mastermind, der den erfolgreichen Kurs entscheidend geprägt hat. Eva Maria Kaiser und Helga Lazar berichten über Matthias Strolz und die NEOS mit einem Rückblick und Ausblick.

Werte im Wandel?

Die Leistungsträger der Gesellschaft sollen profitieren. Das Programm der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung definiert ein klares Gesellschaftsbild:

hin zur Leistungsgesellschaft. Ein Kurs, der von der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung derzeit mitgetragen wird. Die SPÖ versteht sich als Linkspartei und damit auch als Kämpferin für die sozial Schwachen, aber sie scheint diese im Moment nicht übermäßig anzusprechen. Sind mit linken Grundwerten noch erfolgreich Wahlen zu schlagen? Martin Pusch und Jakob Horvat analysieren.

Dazu im Studio: Christian Kern, Bundesvorsitzender SPÖ.

Grüne Sinnsuche

Nicht mehr im Nationalrat und vier Landtagswahlen in Folge verloren – die Grünen müssen sich neu erfinden. Finanziell und personell ausgedünnt suchen die Grünen nach ihrer Rolle und einem Erfolgsrezept für die nächsten Wahlen. Mit welchen Problemen haben die Grünen zu kämpfen und wie wollen sie sich neu aufstellen? Bringt der Sieg des Grünen Georg Willi bei der Innsbrucker Bürgermeisterstichwahl am Wochenende die Trendwende oder handelt es sich nur um ein regionales Erfolgserlebnis? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martina Schmidt.

Dazu im Studio: Werner Kogler, Bundessprecher Die Grünen.

