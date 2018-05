Heinisch-Hosek: Gratulation an Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf

Großes Dankeschön an Verena Dunst

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek gratulierte heute, Montag, der neuen Frauenlandesrätin im Burgenland Astrid Eisenkopf. „Ich wünsche dir für deine neue Aufgabe alles Gute. Die SPÖ-Frauen werden dich mit aller Kraft dabei unterstützen, für die Frauen im Land Verbesserungen zu erzielen“, so Heinisch-Hosek. ****

Ein herzliches Dankeschön richtete Heinisch-Hosek an die langjährige Frauenlandesrätin Verena Dunst, die heute ihr Amt an Astrid Eisenkopf übergeben hat. „Verena, du hast mit großem Elan für die Frauen im Burgenland bahnbrechende Projekte wie zum Beispiel den landesweiten Ausbau der Frauenberatungseinrichtungen oder die Schaffung eines Frauenhauses umgesetzt. Darauf sind die SPÖ-Frauen sehr stolz. Wir wissen, dass du auch weiterhin in deinem Bereich für die Frauen kämpfen wirst “, so Heinisch-Hosek. (Schluss) mr/mp

