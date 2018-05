MovieCoin: Start eines revolutionären Fonds und einer Plattform für Blockchain-basierte Unterhaltungsfinanzierung

Los Angeles (ots/PRNewswire) - MovieCoin (das "Unternehmen") hat einen Finanzierungsfonds für die Unterhaltungsindustrie aufgelegt, der qualifizierten Investoren eine beispiellose Möglichkeit bietet, in Hollywood-Filme, Fernsehprogramme und andere strategische Vermögenswerte zu investieren. Dazu werden eine Blockchain-basierte Finanzierungsplattform und kryptographische Token verwendet, die die Transparenz der Interessengruppen drastisch erhöhen und die Buchhaltungs- und Zahlungspraktiken der Branche erheblich verbessern werden.

Die Gesellschaft gibt ein Token (das "Fonds-Token") aus, um Kapital zu beschaffen, das in Filme, Fernsehprogramme und andere Vermögenswerte der Unterhaltungsindustrie investiert wird. Jedes Fonds-Token stellt eine Beteiligung an den vom Fonds finanzierten Projekten dar. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Token den Anlegern im Vergleich zu den bestehenden Anlageinstrumenten der Branche eine unendliche Teilbarkeit und erhöhte Liquidität bieten. Die Token werden ausschließlich an zugelassene Anleger gemäß Regulation D und an Nicht-US-Personen gemäß Regulation S der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC, Securities Exchange Act) verkauft.

Die Finanzierungsplattform MovieCoin wird die Filme und Fernsehprogramme, die das Unternehmen finanziert, mit Hilfe des Proof-of-Asset-Protokolls von BANKEX, Smart Contracts und Smart Asset Assembly tokenisieren. Die Plattform bietet Kapitalgebern und anderen Institutionen ein unveränderliches, transparentes Geschäftsbuch über alle Ausgaben, Einnahmen, Ansprüche und das Eigentum an jedem Projekt, das vom Unternehmen finanziert wird.

Neben dem Fonds-Token gibt das Unternehmen auch ein Token namens "Moviecoin" heraus, mit dem Verbraucher Kinokarten, Filme oder Fernsehprogramme auf DVD und Blu-ray oder über Transactional Video on Demand (VOD)-Dienste kaufen bzw. mieten und Programme anderer VOD-und Pay-TV-Anbieter abonnieren können. Die mit Moviecoin geleisteten Zahlungen werden in der Blockchain erfasst und umgehend an die Kreditgeber, Investoren, Verleiher, Gilden und Gewinnbeteiligten des jeweiligen Projekts verteilt, wobei die Engpässe und Zwischenhändler, die derzeit die Buchhaltungssysteme in Hollywood belasten, umgangen werden. Gemeinsam bieten die MovieCoin-Plattform und das Moviecoin-Token allen Finanzteilnehmern eines Projekts einen durchgängigen Überblick über die Finanzierung, den Vertrieb und die Verwertung dieses Projekts, von der Akquisition bis zu jeder Transaktion von Verbrauchern, die den Inhalt kaufen, mieten oder abonnieren.

"Die Möglichkeit, in die jährlich 2 Bio. US-Dollar der globalen Unterhaltungsindustrie zu investieren, war traditionell auf eine Handvoll Banken und privilegierte Insider beschränkt", so Christopher Woodrow, Chairman und CEO von MovieCoin. "Unsere Plattform und unser Token werden die Art und Weise, wie Kinofilme, Fernsehprogramme und andere Medienprojekte finanziert werden, radikal verändern."

Igor Khmel, Gründer und CEO von BANKEX, fügte hinzu: "Die durch die Plattform erzielte verbesserte Transparenz macht die tokenisierte Anlage für institutionelle Investoren und die professionelle Finanzwelt klar und verständlich. Dies ist weltweit und in den USA die erste kommerzielle Real-Asset-Tokenisierung. Sie ist eine der deutlichsten Beispiele dafür, wie erstklassige Technologie und innovatives Denken kombiniert werden können, um einen hartgesottenen Industriesektor wie die Filmproduktion mit Hilfe der Blockchain-Technologie und der Digital Asset Economy komplett neu zu gestalten."

Informationen zu MovieCoin

MovieCoin ist eine auf der Blockchain-Technologie basierende Finanzierungsplattform der nächsten Generation für die Unterhaltungsindustrie. Das Unternehmen bietet Investoren eine beispiellose Möglichkeit, sich direkt an der Finanzierung von Hollywood-Filmen und -Fernsehshows zu beteiligen. Die Investoren erhalten völlige Transparenz darüber, wo ihr Geld ausgegeben wird und wie sich ihre Investitionen entwickeln. MovieCoin wird die Anlegerrendite beschleunigen, die Liquidität erhöhen und veraltete Buchhaltungs- und Zahlungsprozesse eliminieren, die in der Vergangenheit Investitionen verhindert und die Rendite negativ beeinflusst haben. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Team versierter Branchenexperten geleitet, die über umfassende Kompetenz in den Bereichen Investment Banking, Portfoliomanagement, Gesellschafts- und Entertainmentrecht sowie Filmfinanzierung, Produktion und Vertrieb verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter www.moviecoinco.com.

Informationen zu BANKEX

BANKEX ist ein führendes Bank-as-a-Service- und Finanztechnologieunternehmen, das das Proof-of-Asset-Protokoll, eine Art Liquiditätsprotokoll einsetzt, um Asset-Besitzern die Umwandlung und den Verkauf ihrer Assets als digitale Produkte zu ermöglichen. Mithilfe von standardisierten Fintech-Lösungen will BANKEX die Lücke zwischen dem aufstrebenden Blockchain-Sektor und dem traditionellen Finanzwesen mit geschickten IT-Lösungen schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bankex.com.

Rückfragen & Kontakt:

Aidan O'Connor

Prosek Partners im Auftrag von MovieCoin

+1 (646) 402-6642

aoconnor @ prosek.com

William Brawner

Qnary im Auftrag von BANKEX

+1 (202) 329-1389

william.brawner @ qnary.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg