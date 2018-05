AVISO – 8. Mai: SPÖ-Podiumsdiskussion zum Europatag mit Heinz Fischer, Christian Kern und Ulrike Lunacek

„Die Union am Prüfstand. Welche Reformen braucht die EU?“ - SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried lädt zur Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen

Wien (OTS/SK) - Zur Zeit ihrer Gründung war die Europäische Union ein Versprechen für Frieden und Wohlstand. Oft waren es Krisen, die dafür sorgten, dass sich die Europäische Union weiterentwickelt. Doch zuletzt gerät das ins Stocken. Das Schengen-System funktioniert nur eingeschränkt, internationale Großkonzerne missbrauchen weiter die Regeln und verantworten Steuertricksereien in Milliardenhöhe, Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz werden blockiert, neoliberale Mehrheiten in den EU-Institutionen halten die Zügel fest in Händen und machen arbeitnehmerfeindliche Konzern-Politik. Über eine halbe Milliarde Bürgerinnen und Bürger zählt die EU mittlerweile. Die meisten davon wünschen sich mehr demokratische Mitbestimmung über das, „was aus Brüssel“ kommt. Reaktionäre und rechtspopulistische Kräfte verbreiten ein Klima des Gegeneinanders, während einzelne Mitgliedstaaten wie Polen oder Ungarn jenseits der Rechtstaatlichkeit agieren. ****

Die Europäische Union braucht Reformen, damit letztlich jeder und jede stolz darauf ist, EuropäerIn zu sein. Welche dies sind und welche Rolle Österreichs EU-Ratsvorsitz im 2. Halbjahr spielt, darüber diskutieren auf Initiative von SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried anlässlich des Europatags Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, SPÖ-Vorsitzender Christian Kern und Ulrike Lunacek, EP-Vizepräsidentin und Grüne Abgeordnete zum EP a.D.

Zeit: Dienstag, 8. Mai 2018, 16:00 bis 17:30 Uhr

Ort: Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Eingang Josefsplatz 1, 1010 Wien

Nach der Eröffnung durch Jörg Leichtfried, SPÖ-Europasprecher, und Grußworten von Evelyn Regner, SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament, folgt die Podiumsdiskussion mit:

Bundespräsident a.D. Heinz Fischer

Christian Kern, SPÖ-Vorsitzender

Ulrike Lunacek, EP-Vizepräsidentin und Grüne Abgeordnete zum EP a.D.

Im Anschluss lädt der SPÖ-Parlamentsklub zum gemütlichen Beisammensein mit Erfrischungen.

Um Anmeldungen bis Freitag, den 4. Mai unter veranstaltung @ spoe.at wird gebeten.

Die MedienvertreterInnen sind herzlichst eingeladen. Die Veranstaltung wird live auf www.spoe.at übertragen. (Schluss) mr/rm/mp

