Globaler Zugang zu Premium-Mobile-Werbekunden: Smaato integriert Amazon Publisher Services (APS)

Hamburg/San Francisco, Kalifornien (ots) - Experte für mobile Werbung bietet APS-Publishern über 450 In-App-Demand-Partner und mehr als 10.000 In-App-Werbetreibende

Smaato, führende globale, Real-Time Advertising Plattform für mobile Publisher und App-Entwickler, kooperiert mit Amazon. Der Experte für Mobile Werbung bietet seinen In-App-Demand-Partnern durch die Integration von Amazon Publisher Services (APS) ab sofort Zugang zum Inventar von Amazons Transparent Ad Marketplace.

Aufgrund der starken Nachfrage seitens der Publisher nimmt Smaato als eine der ersten Mobile-Ad-Exchanges an diesem Service teil. Über eine Server-zu-Server-Integration profitieren Publisher, die APS nutzen, von Smaatos Zugang zu globalem In-App-Demand, der derzeit bis zu 96 % der weltweiten Ad-Ausgaben im Rahmen der Mobile-Only-Exchange des Unternehmens ausmacht, während Smaato direkten Zugang zu Amazons breit aufgestellten, hochwertigen App-Portfolio erhält.

Das Hinzufügen von Smaatos umfassendem, weltweiten mobilen Werbekunden-Netzwerk zu Amazons Transparent Ad Marketplace steigert die Ertragschancen für App-Publisher, da die dadurch entstehende stärkere Konkurrenz eine potenzielle Erhöhung der Preise und Erträge mit sich bringt. Im Zusammenspiel mit einem erstklassigen Kundenservice stellt Smaatos Know-how in Sachen In-App-Monetarisierung und RTB-Auktionsmechanik sicher, dass den Werbe-Partnern des Unternehmens durch Smaatos neue Integration eine umfassende Wertschöpfung zugutekommt.

"Wir freuen uns, Smaatos Premium-Demand-Partnern im mobilen Bereich auf Publisher auszuweiten, die den Transparent Ad Marketplace nutzen. Damit führen wir unsere Rolle als Early Adopter von Integrationen und Partnerschaften, die unseren Kunden nutzen, konsequent fort", sagt Ragnar Kruse, CEO und Mitgründer von Smaato. "Für unsere Demand-Partner im Mobile-Only-Bereich ist es essenziell, ihre Zielgruppe in Apps zu erreichen, mit denen ihre Kunden ihre Zeit verbringen. APS hilft uns dabei, Smaatos globale Reichweite auszubauen."

"Durch Smaatos Integration in den Transparent Ad Marketplace bieten wir unseren Publishern starken Demand mit einem globalen Footprint", erklärt Ken Leeder, GM von Amazon Publisher Services. "Wir streben danach, unseren App-Publishern bei der Monetarisierung ihres Contents zu helfen, indem wir ihre Nutzer mit den Marken verbinden, die diesen am wichtigsten sind. Mit dem Zugang zu Smaatos globalem Mobile-first-Demand können wir ihnen genau das bieten."

Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobiler Ad Impressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde Unique Mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen in Hamburg, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com

