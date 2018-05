EX-NEOS-Parteichef Matthias Strolz heute live zu Gast in den PULS 4 News um 18:45 Uhr

NEOS-Parteichef Matthias Strolz hat heute Mittag überraschend seinen Rücktritt verkündet. Heute spricht er dazu live in den PULS 4 NEWS um 18:45 Uhr.

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Persönliche Erklärung" trat Matthias Strolz heute vor die BüergerInnen und gab überraschend seinen Rücktritt als Parteichef der NEOS bekannt.



Was seine Beweggründe für den Rücktritt sind, wie es mit den NEOS ohne seine Person an der Spitze weitergehen soll und ob die Opposition in Österreich dadurch geschwächt ist - das uns mehr heute LIVE in den PULS 4 NEWS.





Moderation: Alexandra Wachter und Thomas Mohr







PULS 4 NEWS - mit Matthias Strolz



Heute, Montag, live um 18:45 Uhr auf PULS 4



