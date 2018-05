„Unterwegs in Österreich“ am 8. Mai aus Lustenau und Meiningen

Schwerpunktthema: „Matura – Was nun?“

Wien (OTS) - Lukas Schweighofer und Christiane Schwald begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstag, dem 8. Mai 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Lustenau. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Matura – Was nun?“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Meiningen.

Dienstag, 8. Mai: Schwerpunktthema „Matura – Was nun?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Lustenau

Die Zentralmatura ist voll im Gange. Das Schwerpunktthema lautet daher „Matura – Was nun?“. Stargäste sind diesmal das „Die Toten vom Bodensee“-Team Matthias Koeberlin, Hary Prinz und Stefan Pohl. Zum bevorstehenden Semifinale des „Eurovision Song Contest“ ist Thomas Pegram zu Gast. Der Vorarlberger ist 2004 mit Tie-Break für Österreich angetreten! Den Musik-Act bestreitet Wolfgang Verocai.

„Daheim in Österreich“ aus Meiningen

Zum Song Contest begleitete „Daheim in Österreich“ einen Tag lang Österreichs Starter Cesár Sampson. Stargast ist das Kabarettistenduo Maria Neuschmid und Tochter. Seit mehr als 30 Jahren ist Maria Neuschmid eine Größe in der Vorarlberger Kabarettwelt. Seit zwei Jahren steht sie gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Anna auf der Bühne. Österreicher des Tages ist diesmal ein 66-jähriger Oberösterreicher, der mehr als 16.000 historische Briefe gesammelt hat.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at