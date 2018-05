Ehrung für Ali Rahimi

Wien (OTS/RK) - Landeshauptmann Michael Häupl überreichte am Montag dem Unternehmer Mag. Ali Rahimi Moghadam das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. An der Ehrung nahmen zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Gesellschaft teil, an der Spitze Niederösterreichs Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll und der amtierende Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer. Die Laudatio hielt Landeshauptmann Michael Häupl persönlich.

Michael Häupl bezeichnete die Familie Rahimi als Paradebeispiel für gelungene kulturelle Integration. Er würdigte Rahimis soziales Engagement und dessen Einsatz für Integration im Rahmen von verschiedensten Projekten. Sein Lebensmotto sei „Migration ist eine Chance“. Auch sein Erfolg bei multikulturellen Wirtschaftsprojekten sei hervorzuheben. Häupl dankte Ali Rahimi für seine Arbeit in und für Wien und seine persönliche Freundschaft.

Ali Rahimi betonte in seiner Dankesrede, wie wichtig das Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Soziales zum Wohle der Stadt sei. Ihm sei es ein Anliegen, die entsprechenden Persönlichkeiten zusammen zu bringen. Besonders am Herzen liege ihm das erfolgreiche Projekt „Sag’s Multi“, ein multikultureller Redewettbewerb für Jugendliche. Abschließend dankte Rahimi allen Unterstützern seiner Projekte, da Zusammenhalt ohne Neid enorm wichtig sei. Er schloss mit den Worten: „Ich bin stolz, ein Wiener zu sein.“

Lebenslauf Ali Rahimi

Mag. Ali Rahimi Moghadam wurde 1964 als Sohn des Teppichhändlers Abbas Rahimi in Teheran geboren und übersiedelte schon als Kind mit seiner Familie nach Österreich. Er studierte an der Universität Graz Betriebswirtschaftslehre. 1995 übernahm er mit seinem Bruder die Führung des Familienunternehmens im Palais Szechenyi in Wien. Soziale Themen waren immer Teil der Firmenphilosophie, und so unterstützt Ali Rahimi z.B. „Licht ins Dunkel“, Sag Nein zu arm und krank“ sowie den Lifeball. Er setzt sich auch für faire Arbeitsbedingungen bei der Teppichproduktion ein. Integration ist ihm ein spezielles Anliegen. So hat er gemeinsam mit dem Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Georg Kraft-Kinz, den Verein „Wirtschaft für Integration“ initiiert. Mehrmals im Jahr veranstaltet er im Palais Szechenyi Wirtschafts- und Kulturevents, auch mit internationalen Gästen wie Bill Clinton und Sean Penn. Für seine Leistungen wurde Ali Rahimi bereits mehrfach ausgezeichnet. (Schluss)du

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse