Norgine meldet FDA-Zulassung für PLENVU® (NER1006) - 1-Liter-PEG-basierte Darmreinigungsvorbereitung für die Koloskopie

-In Europa wird PLENVU® durch Norgine vertrieben

Norgine B.V. gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Zulassung für PLENVU® (NER1006) erteilt hat. Bei dem Produkt handelt es sich um ein osmotisches Abführmittel zur Darmreinigung für die Vorbereitung von Koloskopien bei Erwachsenen. PLENVU® ist die einzige niedrigvolumige (1 l) vorbereitende Darmspüllösung auf Basis von Polyethylenglykol (PEG).

In den USA wird PLENVU® Patienten und medizinischem Fachpersonal im zweiten Halbjahr 2018 über unseren Partner Salix Pharmaceuticals, Ltd. ("Salix"), eines der größten Spezialpharma-Unternehmen der Welt, zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen widmet sich der Prävention und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX und TSX: VRX).

Die PLENVU®-Zulassungen beruhen auf den Ergebnissen von drei klinischen Phase-III-Studien: NOCT, MORA und DAYB [1], [2], [3].

Dr. Alastair Benbow, Chief Development & Medical Officer bei Norgine, sagte: "Die Koloskopie ist ein wichtiges Screening-Verfahren zum Nachweis und zur Entfernung von Adenomen und Polypen, die sonst zu Darmkrebs führen könnten. Die heutige US-amerikanische FDA-Zulassung von PLENVU®, dem einzigen verfügbaren 1-Liter-PEG-basierten Produkt zur Darmvorbereitung für Koloskopien, ist ein spannender Meilenstein für unsere Patienten und unser Unternehmen. PLENVU® bietet eine neue effektive Option für Patienten, die eine Darmvorbereitung mit geringem Volumen als einfacher empfinden und dadurch einen besseren Koloskopie-Eingriff ermöglichen, was zu einer einfacheren (verbesserten) Läsionserkennung führt."

Norgine stellt PLENVU® weltweit her und wird das Produkt über seine Infrastruktur in Europa, Australien und Neuseeland vermarkten.

