„Gedenkveranstaltung zum Kriegsende in Europa“ am 8. Mai im ORF

Um 10.00 Uhr live in ORF 2

Wien (OTS) - Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Dienstag, dem 8. Mai 2018, seinen Höhepunkt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) laden im „Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa“ zu einem Festakt ins Bundeskanzleramt. Festredner ist der Künstler Arik Brauer. Kommentator ist Fritz Jungmayr.

Am Abend findet dann auf dem Heldenplatz zum sechsten Mal das „Fest der Freude“ mit einem Gratiskonzert der Wiener Symphoniker statt.

„Fest der Freude“ in ORF III

Am 8. Mai berichtet ORF III wieder live vom Wiener Heldenplatz, wo das „Fest der Freude 2018“ stattfindet. Die ORF-III-Moderatoren Peter Fässlacher, Ani Gülgün-Mayr, Christine Mayer-Bohusch und Barbara Rett melden sich mit mehreren Live-Einstiegen und einer 90-minütigen Sondersendung (18.30 Uhr) von der ORF-III-Bühne und historischen Angelpunkten des Wiener Heldenplatzes. Dabei begrüßen sie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Vertreter/innen aus Politik, Kirche und Wissenschaft zum Interview und sprechen über den denkwürdigen Tag sowie über die aktuellen Entwicklungen in Österreich und ganz Europa. Neu in diesem Jahr: ORF III schaltet vom Heldenplatz live zu den ORF-Korrespondenten in die Hauptstädte der Befreiernationen, die erklären, wie der Jahrestag der Befreiung im jeweiligen Land begangen wird. Höhepunkt ist erneut die Übertragung des Festaktes um 20.00 Uhr und das anschließende Festkonzert der Wiener Symphoniker um 20.15 Uhr. Danach zeigt ORF III Axel Cortis Spielfilm „Der Fall Jägerstätter“ (21.50 Uhr) und weitere Dokumentationen, die die historischen Ereignisse rekapitulieren. Eingebettet wird die Live-Berichterstattung in einen umfassenden Doku-Schwerpunkt im Rahmen von „zeit.geschichte spezial“ zum Kriegsende 1945, der bereits um 8.10 Uhr startet und u. a. die Erstausstrahlung der ORF-III-Eigenproduktion „Niemals vergessen – Überleben im KZ Theresienstadt“ (9.45 Uhr) präsentiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at