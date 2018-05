Amtshaus Leopoldstadt: Schau über 4 NS-Sammellager

Einladung zum Eröffnungsabend am Mittwoch, 9.5., 18.30 Uhr

Wien (OTS/RK) - Kleine Sperlgasse 2a, Castellezgasse 35, Malzgasse 7 und Malzgasse 16 waren in der NS-Zeit die Standorte von vier Sammellagern im 2. Bezirk. Dort wurde ein großer Teil der mehr als 66.000 österreichischen Shoah-Opfer festgehalten, ehe die Transporte in Vernichtungslager und Ghettos erfolgten. „Letzte Orte vor der Deportation“ ist der Titel einer Ausstellung über die einstigen furchtbaren Geschehnisse, die fortan im 1. Stock im Amtshaus Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) zu sehen ist. Die Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, Ursula Lichtenegger, nimmt am Mittwoch, 9. Mai, um 18.30 Uhr, die Eröffnung dieser Ausstellung vor. Bildmaterial und Textbeiträge berichten über ein tragisches Kapitel der heimischen Geschichte. Der Zutritt zur Eröffnungsveranstaltung ist frei. Der ehrenamtlich tätige Leiter des Bezirksmuseums Leopoldstadt, Georg Friedler, wohnt dem Eröffnungsabend bei.

Die „Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)“ zeigte die Schau „Letzte Orte vor der Deportation, Kleine Sperlgasse, Castellezgasse, Malzgasse“ längere Zeit in der Krypta auf dem Heldenplatz. Auf Grund einer Initiative der Bezirksvorstehung und des Bezirksmuseums kann die Ausstellung (Kuratoren: Dieter J. Hecht, Michaela Raggam-Blesch, Heidemarie Uhl) künftig im Amtsgebäude in der Karmelitergasse 9 betrachtet werden. Das Amtshaus ist Montag bis Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag von 7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Selbstverständlich ist die Besichtigung kostenlos.

Eine weitere Ausstellung über die NS-Jahre: Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) läuft noch bis Mittwoch, 27. Juni, die Sonder-Ausstellung „Der ‚Anschluss‘ im März 1938 und die Leopoldstadt“. Fotos, Dokumente und sonstige Schriften vermitteln einen Eindruck von furchtbaren Begebenheiten in der Vergangenheit. Offen ist das Museum jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt gratis. Spenden lehnt das freiwillig werkende Museumsteam nicht ab. Beantwortung von Fragen: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

