Toto: Jackpot! 115.000 Euro warten im Dreizehner-Rang

Solo-Zwölfer in Tirol mit 7.900 Euro

Wien (OTS) - Am Wochenende stand wieder ein Garantie 13er mit exakt 100.000 Euro im Gewinntopf auf dem Programm, doch es gelang niemanden, diesen Topf zu leeren. Es gab keinen Dreizehner, und so entwickelte sich die Garantierunde zum Jackpot weiter. Damit geht es in der nächsten Runde um etwa 115.000 Euro.

Einen Sologewinn gab es beim Zwölfer. Ein Spielteilnehmer aus Tirol tippte als einziger zwölf Spiele richtig und gewann damit mehr als 7.900 Euro. Gescheitert ist er an Spiel 2, rechnete also nicht mit dem torlosen Remis zwischen der Wiener Austria und Admira.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot. Im zweiten Rang gab es einen Sologewinn, ein Wiener erhält für vier richtige Ergebnisse rund 650 Euro.

Annahmeschluss für die Toto Runde 19A ist am Mittwoch um 18.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 18B:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 1 Zwölfer zu je EUR 7.917,60 36 Elfer zu je EUR 48,80 268 Zehner zu je EUR 13,10 173 5er Bonus zu je EUR 8,40

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 1 / 1 2 X 2 1 2 1 1 X 2 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 35.213,04 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 645,70 Torwette 3. Rang: 6 zu je EUR 134,50 Hattrick: JP zu EUR 103.521,30

Torwette-Resultate: 0:2 0:0 0:1 2:0 +:1

