Wien: Bereitschaftseinheit nimmt zuerst Dealer und dann einen Randalierer fest

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit nahmen am 05. Mai 2018 gegen 21 Uhr am Treppelweg (Roßauer Lände) zwei mutmaßliche Dealer fest, nachdem sie die beiden 16-Jährigen beim Suchtgiftverkauf an einen 28-Jährigen beobachtet hatten. Es wurden fünf Baggies Marihuana, eine Kugel Kokain und Bargeld sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Dealer wurden festgenommen, der Käufer wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Am 06. Mai gegen 01:00 Uhr konnten Polizisten unmittelbar vor der Rossauer Kaserne einen 26-Jährigen offensichtlich Betrunkenen wahrnehmen, wie dieser auf der Straße randalierte und auf parkende Autos einschlug. Am Schottenring konnte der Tatverdächtige angehalten werden. Bei einem Auto konnte ein heruntergetretener Seitenspiegel wahrgenommen werden.

