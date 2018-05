Wien-Favoriten: Zwei Einbrüche in Geschäftslokale

Wien (OTS) - Am 06. Mai 2018 gegen 06:30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Favoritenstraße wegen eines Einbruchs gerufen. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten einen 40-jährigen Mann anzuhalten, der sich mit zwei Taschen in den Händen von den Tatörtlichkeiten wegbewegt hatte. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem Mann diverses Diebesgut, Handschuhe und auch eine Taschenlampe gefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige dürfte zuvor versucht haben in ein Gemüsegeschäft einzubrechen. In ein weiteres Geschäftslokal (Sonnenstudio) war der Mann eingedrungen und konnte diverse Gegenstände stehlen. Der 40-Jährige hatte dabei die Glastür mit einem Pflasterstein eingeschlagen. In der Vernehmung gab der Mann an, dass er aufgrund einer starken Alkoholisierung Erinnerungslücken hätte, ihm die Vorfälle aber Leid täten. Der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

