AVISO – 9. Mai, 10 Uhr: Offene Enquete „Digitale Menschenrechte“

SPÖ-Parlamentsklub lädt zur offenen Enquete mit Prof. Helbing von ETH Zürich und Duzdar/Bacher/Troch im Palais Epstein

Wien (OTS) - SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch, SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar und SPÖ-Datenschutzsprecher Walter Bacher laden zur offenen Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs mit Prof. Dirk Helbing, Professor am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Helbing ist Komplexitätsforscher und warnt vor den Risiken der digitalen Revolution. Seit 2007 forscht und lehrt er in Zürich. Zudem koordiniert er die FuturICT-Initiative, die globale Probleme mithilfe neuer Ansätze einer digitalen Gesellschaft lösen will. Er ist Mitautor des „Digitalen Manifests“ und hat seine Forschung unter anderem in „Nature“ und „Science“ publiziert. Gemeinsam mit den SPÖ-Abgeordneten Duzdar, Bacher und Troch will man über die Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung diskutieren. ****

10.00 Uhr: Eröffnung Harald Troch, SPÖ-Sprecher für Menschenrechte

10.10 Uhr: Keynote Muna Duzdar, SPÖ-Abgeordnete

Keynote Walter Bacher, SPÖ-Sprecher für Datenschutz 10.50 Uhr: Referat Dirk Helbing, Professor am Departement für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) 11.30 Uhr: Diskussion

13.45 Uhr: Schlussworte und Ausblick (Schluss) rm

