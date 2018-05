ORF SPORT + mit Eishockey-WM-Spiel Österreich – Slowakei

Auch die Pressekonferenz vor dem ÖFB-Cupfinale SK Sturm Graz – FC Salzburg ist am 8. Mai live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 8. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz vor dem ÖFB-Cupfinale SK Sturm Graz – FC Salzburg um 12.30 Uhr und vom Spiel Österreich – Slowakei bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 16.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das „FIFA Fußball WM-Magazin“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom AFL-Match Projekt Spielberg Graz Giants – Ljubljana Silverhawks um 20.15 Uhr und vom Spiel Österreich – Slowakei bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 20.45 Uhr sowie das „ADAC GT Masters 2018“-Magazin Most um 22.30 Uhr.

ORF SPORT + zeigt die Pressekonferenz vor dem ÖFB-Cupfinale SK Sturm Graz – FC Salzburg live aus Klagenfurt. Mit dabei sind Günter Kreissl (Geschäftsführer Sport SK Sturm Graz), Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg), Heiko Vogel (Trainer SK Sturm Graz), Marco Rose (Trainer FC Salzburg), Deni Alar (SK Sturm Graz) und Alexander Walke (FC Salzburg). Reporter ist Tono Hönigmann.

Vom 4. bis 20. Mai steht in Dänemark die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Österreich trifft in der Gruppe A auf die Schweiz (5.5.), Russland (6.5.), Slowakei (8.5.), Schweden (9.5.), Frankreich (11.5.), Weißrussland (12.5.) und Tschechien (14.5.).

ORF SPORT + überträgt alle Spiele des österreichischen Teams live. Ebenfalls live zu sehen sind zwei Viertelfinal-Begegnungen (17.5.), die Halbfinal-Spiele (19.5.), das Bronze-Match (20.5.) und das Gold-Match (20.5.). Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 7. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

