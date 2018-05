Drehorgel-Musik am Samstag und Sonntag in Favoriten

Wien (OTS/RK) - Das „34. Internationale Orgeltreffen in Wien“ findet von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, statt. Begonnen wird die Festivität mit einem Empfang der Werkelleute am Freitag, 11. Mai, um 19.00 Uhr, im Böhmischen Prater im Laaer Wald (Gaststube „Spengler-Wirt“). Organisator der jährlichen Zusammenkunft ist der dortige „Club der Unternehmer“. Am Samstag, 12. Mai, tragen die Leierkasten-Besitzerinnen und –Besitzer in der Fußgängerzone Favoriten (zwischen Reumannplatz und Columbusplatz) von 9.00 bis 12.00 Uhr stimmungsvolles Liedergut vor. In weiterer Folge wird von 13.30 bis 18.00 Uhr im gesamten Prater-Gelände in Favoriten, zum Beispiel beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c), freudig musiziert. Infos dazu: Telefon 0664/160 89 00.

Am Sonntag, 13. Mai, startet das Treffen um 10.00 Uhr mit einer Messfeier im Böhmischen Prater (beim „Riesenrad“). Danach lassen routinierte Werkel-Frauen und Werkel-Männer ihre Instrumente von 11.00 bis 18.00 Uhr auf dem ganzen Prater-Areal erklingen. Immer sind die Konzerte gratis. Gegen ein kleines Trinkgeld haben die fidelen Werkel-Musikanten keinen Einwand. Die Veranstaltung wird mit dem Titel „MEMUSI“ angekündigt (Bezeichnung für „MEchanische MUSIk“). Der Obmann des Unternehmer-Klubs, Franz Reinhardt, gibt gerne nähere Auskünfte per E-Mail: office @ reinhardt.at.

