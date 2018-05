Simmering: Dialogrunde „Auf dem Rücken der Worte“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2) informiert über die nächste Veranstaltung: Am Dienstag, 8. Mai, fängt um 18.30 Uhr in den Museumsräumen am Enkplatz 2 eine Gesprächsrunde mit den Kunstschaffenden Evelyn Blumenau und Walter Kreuz an. Dabei kommt auch eine „Audiostation“ zum Einsatz. Der Titel des Abends lautet „Auf dem Rücken der Worte“ und im Fokus steht der „Sprachgebrauch in Alltag, Gesellschaft, Medien und Politik“. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Künstler-Kollektiv „gecko art“ ersucht um Anmeldungen:

Telefon 0664/477 04 55. Zuschriften an die Organisatoren per E-Mail:

office@geckoart.at.

Schön-Reden/Schlecht-Reden: „Sag’s vielen... vielen!“

Diese Zusammenkunft dauert rund 2 Stunden. Dabei werden Themen wie „Sprache“, „Phrasen“ und „Kommunikation“ einer eingehenden Betrachtung unterzogen und individuelle Meinungen dazu in der „Audiostation“ festgehalten. Von der Anwendung von Phrasen und Sprüchen bis zum „Schön-Reden“ und „Schlecht-Reden“ erstrecken sich die spannenden Auseinandersetzungen rund um die Anwendung und den Missbrauch der Sprache. Absichten und Botschaften „auf dem Rücken der Worte“ sowie die damit verbundenen persönlichen Erfahrungen stehen beim Projekt „Sag’s vielen... vielen!“ im Blickpunkt. Für Ende Oktober ist dazu eine „Hörspiel-Matinee“ im Museum geplant. Über kulturelle Aktivitäten im Simmeringer Bezirksmuseum berichtet Museumsleiterin Petra Leban unter der Rufnummer 4000/11 127 und via E-Mail: bm1110 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler-Gruppe „gecko art“:

www.geckoart.at

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk