Das IST Austria lädt zum ersten Science Education Day

Internationale Perspektiven und Best Practice Beispiele. Veranstaltung am Campus des IST Austria am 24. Mai 2018

Klosterneuburg (OTS) - Für Forschungsinstitutionen wird es immer wichtiger, die Faszination wissenschaftlicher Erkenntnisse und Entdeckungen mit anderen zu teilen. Zusätzlich zu seinen Hauptaufgaben - der Forschung auf Weltklasseniveau und der Ausbildung der nächsten Generation von Wissenschaftlern - entwickelt und organisiert das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) daher ein Portfolio von Outreach-Aktivitäten. Der erste Science-Education Day des Instituts mit dem Titel "Enrich. Engage. Evolve." am Donnerstag, dem 24. Mai 2018 bietet ein Forum für den Austausch zu Themen in der naturwissenschaftlichen Bildung, mit Schwerpunkt auf der Gestaltung von Materialien und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und die effektive Arbeit mit LehrerInnen.

„Die Bedeutung und der Wert wissenschaftlicher Forschung für unsere Gesellschaft sowie die Auswirkungen, die sie auf unseren Lebensstandard hat, müssen kommuniziert werden, und wir wollen Schulen und der Öffentlichkeit die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Methode für die Gesellschaft vermitteln“, sagt Thomas Henzinger, Präsident des IST Austria.

Das IST Austria lädt daher LehrerInnen, WissenschaftlerInnen, MitarbeiterInnen öffentlicher Institutionen und Forschungseinrichtungen und alle, die an Science Education und der Vermittlung von wissenschaftlicher Bildung von der Volksschule aufwärts interessiert sind, herzlich in die Raiffeisen Lecture Hall in Klosterneuburg ein, um über positive Wechselwirkungen zwischen PädagogInnen, Kindern und WissenschaftlerInnen zu diskutieren. Keynote Speaker aus Israel und Luxemburg sorgen für eine internationale Perspektive, und die Vorstellung von Best Practice Beispielen aus Österreich und der Schweiz werden mit einer Podiumsdiskussion abgerundet. Veranstaltungssprache ist Englisch, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen zum Programm sind auf www.ist.ac.at/edu18 zu finden.

Science Education Day "Engage. Enrich. Evolve."

Program:



17:00-17:30 Registration



17:30-17:50 Welcome Words

• Tom Henzinger, President IST Austria

• Jakob Calice, Secretary General representing Heinz Faßmann,

Federal Minister of Education, Science and Research



17:50-18:30 Keynotes “International Perspectives on Science Education”

• Liat Ben David, Director-General, Davidson Institute of

Science Education, Weizmann Institute

• Michele Weber, Program Manager Science & Society

Luxembourg National Research Fund



18:30-19:40 Best Practices & Discussion

Panel discussion with keynote speakers and initiative

representatives: challenges, lessons learned, recommendations.

Panel members:

• Michael Eichmair, Professor University Vienna,

Initiative “Mathematik macht Freu(n)de”

• Eva Benkova, Professor IST Austria,

Initiative “Wie Pflanzen tanzen”

• Marika Cieslinski, OeAD, Citizen Science

• Adria LeBoeuf, Science Communicator, Initiative “The Catalyst”

• Birgit Radl-Wanko, Teach for Austria



19:40 Closing Remarks

• Christoph Kaufmann, Member of the Parliament of

Lower Austria representing Governor Johanna Mikl-Leitner



19:45 Reception & Get-together

Datum: 24.05.2018, 17:00 - 21:00 Uhr

Ort: Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Raiffeisen Lecture Hall (Main Building)

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: http://www.ist.ac.at/edu18

Anmeldung und Programm Melden sie sich hier an

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Elisabeth Guggenberger

Media Relations Manager

Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel: +43 (0)2243 9000 1199

Mobil: +43 (0)664 88326170

Email: elisabeth.guggenberger @ ist.ac.at

Web: http://www.ist.ac.at/