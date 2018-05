10. Musikfest Schloss Weinzierl

Haydn, Schubert und französische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts

St. Pölten (OTS) - Das Musikfest Schloss Weinzierl feiert heuer sein 10-Jahre-Jubiläum und bietet von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. Mai, einen Haydn- und Schubert-Schwerpunkt, französische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, neue Musik von György Kurtag und Moritz Eggert, die Uraufführung eines Auftragswerkes von Helmut Schmidinger etc.

Gestaltet wird das von Christopher Hinterhuber, Amiram Ganz und Christoph Stradner geleitete Festprogramm neben dem Altenberg Trio u. a. vom Minetti Quartett, dem Vokalensemble 15.21, dem Kontrabassisten Alois Posch, dem Hornisten Johannes Hinterholzer, der Fagottistin Sophie Dartigalongue, dem Klarinettisten Matthias Schorn, der Oboistin Heri Choi, der Mezzosopranistin Xenia Ganz und dem Cellisten Maxime Ganz.

Eröffnet wird das Musikfest am Donnerstag, 10. Mai, zu Christi Himmelfahrt, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Wieselburg, bei dem der Kammerchor musicapricciosa unter der Leitung von Ulrike Weidinger Joseph Haydns „Theresienmesse“ singen wird. Ab 16 Uhr folgt in der Kapelle von Schloss Weinzierl der „Spirituelle Auftakt“ mit Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz". Das abendliche Konzertprogramm ab 19 Uhr eröffnet die Uraufführung der „Weinzierl-Fanfare“ für Klaviertrio von Helmut Schmidinger.

Am Freitag, 11. Mai, folgen ab 11 bzw. 19 Uhr zwei Kammerkonzerte mit Musik von Joseph Haydn, György Kurtag, Wolfgang Amadeus Mozart, Francis Poulenc, Zoltán Kodály und Antonín Dvorák sowie im Anschluss von Johann Sebastian Bach in Form von „Bach bei Kerzenlicht“ im Arkadenhof. Samstag, der 12. Mai, bringt zunächst ab 15 Uhr ein Promenadenkonzert an drei musikalischen Standorten u. a. mit Francis Poulencs „Babar der kleine Elefant" für kleine und große Zuhörer sowie ab 19 Uhr das Kammerkonzert „Amadée, Amadée“. Das Finale am Sonntag, 13. Mai, gehört dann ab 16 Uhr unter dem Motto „Schubert und Carte Blanche“ Franz Schubert und Robert Schumann.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 07416/524 37-127, e-mail office @ musikfest-weinzierl.at und www.musikfest-weinzierl.at.

