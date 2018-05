Brigittenau: „Eine Reise ins Morgenland“ am Dienstag

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Club Brigittenau Creativ“ ist der Organisator des Kultur-Abends am Dienstag, 8. Mai, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Im dortigen Festsaal geht um 19.00 Uhr das unterhaltsame Musik- und Tanz-Programm „Eine Reise ins Morgenland“ los. Thomas Stay (Bariton) und Edeltraud De Loges (Klavier) spannen an dem Abend einen beschwingten und anrührenden Klangbogen vom Okzident bis zum Orient. Abgerundet wird die Veranstaltung durch „orientalische“ Tanz-Darbietungen von Mitgliedern des Studios „Mänada“. Der Eintritt ist gratis. Die vergnügliche „Reise“ wird seitens des Bezirkes unterstützt. Informationen über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtshaus am Brigittaplatz 10 fordern Interessierte unter der Telefonnummer 4000/20 110 beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau an. Auskünfte per E-Mail:

post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Club Brigittenau Creativ:

https://de-de.facebook.com/clubbrigittenaucreativ/

Tanz-Studio „Mänada“:

www.maenada.at

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk