Morgen Pressekonferenz Hartinger-Klein: Gesunde Arbeitsplätze – gefährliche Arbeitsstoffe erkennen und handhaben

Pressekonferenz Hartinger-Klein: Gesunde Arbeitsplätze – gefährliche Arbeitsstoffe erkennen und handhaben

Wien (OTS/BMASGK) - 20.000 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr an Krebs. Laut einer internationalen Studie sind 1.820 dieser Todesfälle durch Arbeit, beziehungsweise durch den Beruf bedingt – Zahlen, die schockieren. Die Gefahr lauert dabei in der Unwissenheit, denn oft ist ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen nicht bewusst, dass sie gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Risikoprävention und einer Erarbeitung von Schutz- und Lösungsmaßnahmen, startet das Sozialministerium in Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eine zweijährige Kampagne. Besonderes Augenmerk liegt in Österreich auf krebserzeugenden Arbeitsstoffen.****

Im Rahmen einer Pressekonferenz informiert Frau Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein über die aktuelle Situation im Umgang mit Arbeitsstoffen in Österreich. Auch die AUVA wird durch Dipl. Ing. Georg Effenberger Einblicke in die Prävention im Arbeitsalltag erörtern. Ein positives Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung der Kampagne liefert Dipl. Ing. Dietmar Hammer. Er ist Sicherheitsfachkraft bei einem der größten integrativen Betriebe Österreichs – dem „Team Styria“.

Gesunde Arbeitsplätze - gefährliche Arbeitsstoffe erkennen und handhaben

Datum: 08.05.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Billrothhaus, Gesellschaft der Ärzte in Wien

Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich

