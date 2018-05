10. Bezirk: Einladung zum „Kunstbuffet Augenschmaus“

Wien (OTS/RK) - Interessante neuzeitliche Kunstwerke von Friederike Hubatschek, Hansi Hubmer, Gerti Hopf, Solange Keschmann, Gudrun Kaitna-Engel, Susanne Kompast, Genoveva Kriechbaum, Lisa Est, Regina Moritz, Helga Petrau Heinzel, Sara Pancot, Gisela Reimer und Inga Smutny werden von Dienstag, 8. Mai, bis Freitag, 18. Mai, in der neuen Schau „Kunstbuffet Augenschmaus“ vorgestellt. Zu bestaunen sind diese Arbeiten in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“, einer weit über die Grenzen des 10. Bezirkes hinaus bekannten Einrichtung des „Kulturverbandes Favoriten“.

Eröffnung: 8. Mai (18.30 Uhr), Info: 0699/19 53 33 61

Aus vielerlei Bildern sowie Objekten und Fotografien haben die 13 Kreativen ein gar deliziöses „Kunstbuffet“ (Länge: 12 Meter) arrangiert. Ein feiner „Augenschmaus“ besonderer Art erwartet das Publikum. Bei der frei zugänglichen Vernissage am Dienstag, 8. Mai, ab 18.30 Uhr, in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ (10., Puchsbaumgasse 1 c/Stiege 5.2. oder Absberggasse 27) werden die Besucherinnen und Besucher von der Kuratorin, Gerti Hopf, begrüßt und erfahren Wissenswertes über die mitwirkenden Kunstschaffenden und deren Kreationen. Die Eröffnung der Schau nimmt Landtagsabgeordnete Kathrin Gaal vor. Zudem hat die Galerie-Leitung ein melodiöses Rahmenprogramm vorbereitet. Offen ist die beliebte Galerie am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils im Zeitraum von 16.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum Konzept der Ausstellung erklärt die Kuratorin, Gerti Hopf:

„Dem Bestreben des Künstlers nach einem ‚Gesamtkunstwerk‘, das alle Sinne erreicht, wird das ‚Kunstbuffet‘ auf elementare Art gerecht.“ Bei der Präsentation geht es nicht nur um den Gaumen. Eigens dazu geschaffene künstlerische Arbeiten sollen die Augen der Betrachterinnen und Betrachter erfreuen. Auskünfte: Telefon 0699/19 53 33 61, E-Mail gerti.hopf @ gertihopf.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Favoriten/Domenig-Galerie:

www.domeniggalerie.kulturverband-favoriten.at

Kuratorin Gerti Hopf:

www.gertihopf.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/veranstaltungen

