3M unterstützt UN-Initiative für mehr Verkehrssicherheit

Infrastruktur verbessern - Zahl der Verkehrstoten senken

Neuss (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/13650/3936449

3M fördert die weltweiten Bemühungen der Vereinten Nationen, die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu senken. 250.000 US-Dollar will der Multitechnologiekonzern in Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr investieren.

Mit seiner Spende beteiligt sich 3M als Gründungsstifter an dem neu aufgelegten UN-Treuhandfonds für Straßensicherheit. Die Vereinten Nationen hatten die Initiative auf ihrer Generalversammlung am 12. April 2018 angekündigt. 3M beschäftigt sich seit den 1960er Jahren mit Produkten für die Verkehrssicherheit. Eine aktuelle Technologie des Multitechnologiekonzerns versieht Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder mit maschinenlesbaren Daten und ermöglicht selbstfahrenden Autos so eine bessere Orientierung.

Weltweite Herausforderung: Verkehrssicherheit

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr rund 1,3 Millionen Menschen in Folge von Verkehrsunfällen; weitere 50 Millionen Menschen werden dabei verletzt. Ein unverhältnismäßig hoher Anteil von 93 Prozent aller Verkehrstoten stammt aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen aber nur etwas mehr als die Hälfte aller weltweiten Fahrzeuge unterwegs sind. Ursache sind in knapp 90 Prozent aller Autounfälle menschliche Fehler. Fahrer erkennen Gefahren zu spät, schätzen Situationen falsch ein oder reagieren zu langsam.

Verbesserte Infrastruktur hilft Fehler vermeiden

Innovative Assistenzfunktionen in modernen Autos können Menschen in vielen Fahrsituationen effektiv unterstützen und helfen, Leben zu schützen. Damit dies funktioniert, sind Assistenzsysteme und autonome Fahrzeuge weltweit auf eine verbesserte Infrastruktur angewiesen. Hierzu zählen unter anderem Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen, die dauerhaft und selbst bei schlechtem Wetter für Fahrer und Fahrassistenzsysteme erkennbar sind. So warnen beispielsweise Spurhaltesysteme den Fahrer, wenn er, ohne den Blinker zu setzen, die markierte Fahrbahn verlässt. Laut einer Auswertung der deutschen Unfalldatenbank GIDAS könnte auf diese Weise jeder vierte Unfall verhindert werden.

Weitere Informationen unter: http://www.3m.de/verkehrssicherheit

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.

