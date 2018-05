13 Verkehrstote in der vergangenen Woche

117 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 6. Mai 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben sieben Pkw-Lenker, drei Motorradlenker, ein Leichtmotorradlenker, ein Lenker eines Elektroscooters und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Am Sonntag kam ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Pkw im Bezirk Tamsweg, Salzburg, in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen hochwasserführenden Bach. Der Pkw versank zu einem großen Teil im Wasser und der nichtangegurtete Lenker wurde durch die zerborstenen Seitenscheiben aus dem Fahrzeug geschwemmt und abgetrieben. Erst nach einer mehrstündigen Suchaktion konnte der 20-Jährige nur mehr tot aus dem Bach geborgen werden. Am Wochenende verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Acht Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, drei auf einer Gemeindestraße und zwei auf einer Landesstraße ums Leben. Vier Verkehrstote gab es in Niederösterreich, je drei in Salzburg und der Steiermark und jeweils einen in Kärnten, Vorarlberg und Wien.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in fünf Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit, in jeweils zwei Fällen ein Alkoholmissbrauch, Überholen, eine Vorrangverletzung und Unachtsamkeit/Ablenkung. Vier der 13 tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Pkw-Lenker verwendeten keinen Sicherheitsgurt, zwei vermutliche Unfallverursacher standen unter Alkoholeinfluss und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 6. Mai 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 117 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 109 und 2016 120.

